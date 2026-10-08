Papa León XIV en Córdoba: ya se habilitaron las inscripciones para la misa en FAdeA

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a Córdoba entra en su etapa decisiva, con las inscripciones para participar de la misa ya habilitadas. El registro es gratuito y recomendado, aunque no constituye un requisito obligatorio para ingresar al predio de FAdeA. Además, la organización avanza con el operativo que incluirá estacionamientos, traslados gratuitos y una vigilia durante la noche previa.

El sacerdote Munir Braco, representante del Arzobispado de Córdoba a cargo de la organización, explicó en Cba24 que la convocatoria de voluntarios superó las expectativas iniciales de la Iglesia Católica. A nivel nacional ya hay más de 25.000 inscriptos, mientras que en Córdoba la cifra supera los 8.000 voluntarios.

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Desde este jueves 8 de octubre a las 12 quedó habilitado el formulario oficial para participar de la misa que León XIV encabezará en Córdoba. El trámite es gratuito y permite registrarse como peregrino, persona con discapacidad, consagrado, diácono, seminarista o sacerdote que desee concelebrar.

Para la misa en FAdeA, el registro no garantiza un lugar determinado dentro del predio. “Lo recomendable es que se inscriban, principalmente para la misa en FAdeA, porque el Vaticano anima a la inscripción por un tema de seguridad, control y accesibilidad. Pero si alguien por un motivo no se inscribe, no es un impedimento para estar”, explicó Braco.

La constancia de inscripción será enviada por correo electrónico. El acceso continuará siendo libre y la ubicación dentro del predio se completará de acuerdo con el orden de llegada.

Apertura de FAdeA

Las puertas de FAdeA se abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18. Los asistentes podrán ingresar con bolsas de dormir, alimentos, agua y equipos de mate para permanecer en el predio durante la vigilia previa a la llegada del Papa. La misa se realizará el martes 10 de noviembre a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Para facilitar el acceso y evitar una concentración de vehículos en las inmediaciones, estarán disponibles las playas de estacionamiento del Estadio Mario Alberto Kempes y del Centro de Convenciones Córdoba. También funcionará un sistema de traslado gratuito hasta FAdeA y el transporte urbano de pasajeros será sin costo dentro de la ciudad de Córdoba.

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Durante la noche previa a la llegada de León XIV se realizará una vigilia con momentos de oración, música religiosa y espectáculos artísticos. Las actividades están previstas entre las 19 y la 1 de la madrugada. Braco confirmó la participación de Jairo y Jorge Rojas como parte de la propuesta artística.

Además de la misa, el martes 10 de noviembre a las 15.15 se realizará en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción un encuentro con sacerdotes, seminaristas y miembros de la vida consagrada. En este caso, sí habrá un cupo limitado. Quienes quieran participar deberán verificar su correo electrónico y esperar la aprobación de la organización.