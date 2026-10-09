Tragedia en Corrientes: una enfermera aprendía a manejar, cayó y murió a aplastada por su propio auto

Una trágica noticia conmovió a la localidad de Saladas tras confirmarse la muerte de una enfermera identificada como Olegaria Beatriz Bordón, quien sufrió heridas de gravedad en un accidente registrado con su propio auto. El hecho ocurrió cerca de las 23:00 del miércoles, cuando personal de la Policía de Corrientes tomó conocimiento del siniestro e intervino de urgencia.

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Según las primeras precisiones brindadas por la fuerza policial, Bordón se encontraba realizando prácticas para aprender a conducir cuando efectuó una maniobra incorrecta mientras circulaba marcha atrás. En medio de la desesperación por perder el control del automóvil, se habría asustado y arrojado al suelo con el coche en movimiento.

Por causas que aún se intentan establecer con peritajes técnicos, finalizó debajo de la estructura del vehículo, sufriendo múltiples traumatismos.

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Investigación judicial y conmoción en el sistema de salud

Inmediatamente después del siniestro, la víctima fue auxiliada y trasladada al hospital local de Saladas para sus primeras atenciones de urgencia. Debido a la complejidad y severidad de las lesiones presentadas, las autoridades médicas dispusieron su traslado derivado al Hospital Escuela de la Capital provincial, donde lamentablemente se produjo su deceso horas más tarde.

La Comisaría de Distrito Primera de Saladas confirmó que se abrieron actuaciones de oficio por disposición de la autoridad judicial interviniente. Los efectivos de la Policía de Corrientes efectúan las diligencias y peritajes correspondientes sobre el automóvil para determinar de forma fehaciente la secuencia del trágico hecho.

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El suceso causó un hondo pesar en la comunidad de la zona. Desde el Hospital “María Auxiliadora” emitieron un emotivo comunicado para despedir a la profesional: "Despedimos con profundo dolor a Bety Bordón, una querida enfermera que fue parte de nuestra institución y que, con su vocación, entrega y calidad humana, dejó una huella que permanecerá para siempre".