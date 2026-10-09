Corrientes: dos policías van a juicio acusados de matar a un joven en un procedimiento

La Oficina Judicial de Goya confirmó el cronograma oficial de audiencias para el juicio oral y público contra dos efectivos de la Policía de Corrientes, imputados por la muerte de Carlos Andrés Bartlett, acaecida el 17 de noviembre de 2024 durante un procedimiento en esa localidad.

Diez policías a juicio en Chaco por las agresiones a una familia qom durante la pandemia

El debate comenzará el próximo martes 10 de noviembre, a las 8:30, en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicio ubicado sobre calle Ejército Argentino al 550.

El tribunal encargado de juzgar el caso estará presidido por el doctor Jorge Claudio Venialgo e integrado por los vocales Jorge Antonio Carbone y Ricardo Diego Carbajal, con el doctor Jorge Alejandro Muniagurria como juez sustituto. La apertura del proceso se dispuso mediante decreto formal tras dictarse el auto de apertura a juicio en septiembre pasado.

Los imputados en la causa son Santiago Emiliano Molina, quien se desempeñaba como sargento, y Sergio Matías Maciel, cabo de la fuerza provincial, ambos prestadores de servicio en la Comisaría Primera de Goya al momento del hecho.

Una mujer sufrió el robo de $20 millones de su caja fuerte: hay un municipal detenido

La acusación principal impulsada por el Ministerio Público Fiscal sostiene la figura de homicidio agravado por la condición funcional de los sujetos activos en carácter de coautores, con la alternativa subsidiaria de homicidio en exceso del cumplimiento de un deber.

Por su parte, la querella autónoma sostiene la acusación por homicidio agravado y plantea como calificación alternativa el delito de imposición de torturas seguidas de muerte.

El hecho investigado y las hipótesis de las partes

De acuerdo con la reconstrucción elaborada por la Fiscalía, el episodio ocurrió durante la madrugada del 17 de noviembre de 2024, cerca de las 2:40, en la intersección de las calles Ferré y avenida Rolón, en Goya, donde la víctima se encontraba exaltada y portaba un elemento punzocortante en cada mano.

La hipótesis fiscal señala que Bartlett se desplazó hacia la calle 9 de Julio, entre Uruguay y Ferré, donde fue alcanzado por el móvil policial C-487, una camioneta Ford Ranger conducida por Molina y en la que también viajaba Maciel. Según la acusación, la unidad embistió al menos dos veces a la víctima. Posteriormente, una vez reducido sobre el pavimento, Maciel lo habría inmovilizado presionándole la espalda con su cuerpo.

Panseri rechazó ampliar los miembros del STJ: "Solamente hablan de una mayoría afín"

El informe forense determinó que la muerte de Bartlett se produjo entre las 3:00 y las 3:30 de esa jornada a causa de un síndrome asfíctico y traumatismos craneoencefálicos y renales. En tanto, la querella autónoma sostiene que las embestidas con la camioneta habrían sido al menos cinco y atribuye intencionalidad directa a los uniformados.

Cronograma con 68 testigos y veredicto en diciembre

El cronograma judicial prevé la citación de 68 testigos propuestos por la Fiscalía, las querellas y las defensas, incluyendo personal de la Policía de Corrientes, peritos médicos, profesionales especializados, familiares e intervención de testigos presenciales. Las audiencias se desarrollarán a lo largo de noviembre y diciembre, en jornadas de doble turno programadas a las 8:30 y 17:00.

El proceso contará con la representación fiscal de la doctora María Eugenia Ballará. La defensa técnica de Molina estará a cargo de los doctores Ramón Roque Gelabert, Eduardo Mariano Gomes y Claudio Alejandro Núñez, mientras que Maciel será asistido por el defensor oficial Fernando Andrés Buffil.

Informe del IERAL: se adelantó la economía en “modo electoral por la debilidad de la actividad y el consumo”

A su vez, la querella autónoma de la madre de la víctima estará representada por el doctor Federico Sandoval Benetti, sumándose como querellantes adhesivos los doctores Sofía Domínguez y Jorge Eduardo Isseta en representación del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura.

Según la programación dictada por la Oficina Judicial, las rondas de alegatos finales y la lectura del veredicto quedaron agendadas para el miércoles 16 de diciembre ante el Tribunal de Juicio en Corrientes.