Una mujer sufrió el robo de $20 millones de su caja fuerte: hay un municipal detenido

La investigación por el robo de $20 millones de una caja fuerte en Resistencia, Chaco, derivó este miércoles en la detención de un empleado municipal de 28 años. Se trata del segundo sospechoso apresado por el hecho, que tuvo como víctima a una mujer de 76 años. En cuatro allanamientos, los efectivos secuestraron más de $3 millones, tres teléfonos celulares y un aire acondicionado.

El nuevo detenido fue identificado como I. N. S. Su presunta vinculación con el robo surgió de las tareas realizadas por la División Delitos contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones Complejas, que también investiga la posible participación de otras personas.

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Entraron a la casa mientras la dueña visitaba a su nieta

La mujer había salido de su vivienda alrededor de las 19:30 del 19 de septiembre para visitar a su nieta. Su hija se retiró más tarde y fue quien encontró los primeros indicios del robo cuando regresó, cerca de las 3:30 de la madrugada siguiente: el portón corredizo estaba entreabierto y la puerta trasera había sido forzada.

Dentro de la casa, la puerta del dormitorio de la propietaria también tenía daños en el sector del candado. Al volver, la mujer revisó la caja fuerte amurada a la pared y constató que habían desaparecido los $20 millones que guardaba allí, según consta en la denuncia.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar una Renault Master blanca que, de acuerdo con la hipótesis policial, habría sido utilizada para cometer el robo. El 23 de septiembre, los investigadores secuestraron la camioneta y detuvieron a M. N. H., de 37 años, quien permanece privado de su libertad.

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Las averiguaciones posteriores apuntaron a la posible intervención de otras cuatro personas y permitieron localizar los domicilios que fueron allanados este miércoles, con intervención de la Fiscalía de Investigaciones N.º 1, a cargo de Rita Ingrid Wenner, y del Juzgado de Garantías N.º 4.

El hallazgo de marihuana abrió otra investigación

El empleado municipal fue detenido en una vivienda de calle Silvia de Burruchaga. En ese domicilio, los policías encontraron más de $3 millones en efectivo y dos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para determinar su relación con el robo.

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Durante la requisa también se hallaron 858 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, recortes de bolsas de nylon y dos radios portátiles, según informó la Policía. El descubrimiento motivó la intervención de la Fiscalía Antidrogas N.º 1, encabezada por Agustina Colussi, que ordenó secuestrar la sustancia y dispuso la aprehensión del sospechoso también por una presunta infracción a la ley de estupefacientes.

En los restantes allanamientos se incautaron otro teléfono y un aire acondicionado tipo split. Uno de los procedimientos no arrojó resultados. La fiscalía que investiga el robo ordenó mantener la aprehensión del municipal e incorporar los elementos secuestrados a la causa, mientras se busca establecer la responsabilidad de los sospechosos y el destino del dinero denunciado como sustraído.