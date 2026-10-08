Informe del IERAL: se adelantó la economía en “modo electoral por la debilidad de la actividad y el consumo”

El economista Jorge Vasconcelos advirtió que se adelantó “el modo electoral” sobre el nivel de actividad en la Argentina debido a la debilidad de indicadores de consumo, actividad y empleo, aunque consideró que aún pueden modificarse.

“La incertidumbre por el clásico ciclo pendular de las políticas en nuestro país ganó espacio en los últimos sesenta días, pese a la distancia hasta las presidenciales. En parte, esto debe atribuirse a la debilidad de indicadores vinculados al consumo, la inversión y el empleo, con un nivel de actividad que podría deparar dos trimestres consecutivos en declinación, el segundo y el tercero”, señaló el trabajo de Vasconcelos para IERAL.

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Qué dice el informe del IERAL

El documento -que publicó Noticias Argentinas- fue ponderado por el exministro de Economía, Domingo Cavallo, quien lo calificó como “muy bueno”.

“El mensaje de estos informes a lo largo de 2026 ha sido recurrente: el riesgo político podía llegar a anticiparse y contaminar los mercados si el gobierno no pasaba a una nueva fase del plan de estabilización, ya que el esquema monetario en aplicación está provocando un sobreajuste de la economía, que recae sobre los sectores focalizados en el mercado interno”, explicó Vasconcelos.

El economista apuntó a la política monetaria y a la falta de crédito: “Aunque desde marzo de 2026 se intentó quitarle volatilidad a las tasas de interés de cortísimo plazo, no se aportó suficiente horizonte ni compromiso con el “corredor de tasas” entre el 20% y el 25% anual, ni se explicitó regla alguna para la evolución de determinado agregado monetario”.

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Programa financiero

Al igual que la directora de Eco Go, Marina Dal Poggetto, Vasconcelos pone el foco en el programa financiero y en la falta de certeza sobre su cumplimiento.

¿Por qué el programa financiero no está logrando aportar certezas suficientes y el riesgo país se ubica en 600 puntos? Una de las razones es que, en el Presupuesto 2027 se consignó que habría emisiones de Bonares (títulos en dólares con legislación local) por hasta unos 11,0 mil millones de dólares, cifra que bajo las condiciones actuales luce extremadamente ambiciosa por el rendimiento creciente que exige “el mercado” para demandar estos bonos”, se explayó.

A eso agregó que “otro supuesto que puede pecar de optimista es el saldo estimado de 3,7 mil millones de dólares que dejaría la ejecución del programa financiero de 2026, factible de utilizar el próximo año”.

Luego de describir el escenario financiero, Vasconcelos señaló que “el instrumento más potente para aplacar las expectativas tiene que ver con la posibilidad de recrear intervenciones como las del Tesoro estadounidense entre setiembre y octubre de 2025”.

En esa línea, sostuvo que el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil puede ser un motivo más para que la política estadounidense mantenga el apoyo hacia la Argentina y consolide su posición en la región.

Por otra parte, apuntó a un “sobreajuste de la economía”: “En mayo, tras la irrupción de la guerra en Medio Oriente, ya se perfilaba el superávit comercial récord para el 2026 y se ampliaba la ventana para la colocación de Obligaciones Negociables por parte de las compañías operando en Vaca Muerta, factores que ayudaban a estabilizar el tipo de cambio, al tiempo que se afianzaba el proceso desinflacionario tras el pico de marzo”.

“Sin embargo, el gobierno mantuvo la restrictiva política monetaria, con el “doble comando” del Tesoro y el Banco Central (contraindicado para guiar las expectativas)”, agregó.

Vasconcelos concluyó que “la contracción del crédito interno alcanzó una magnitud tal que llevó la economía a un sobreajuste, por el cual, entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la balanza de bienes y servicios experimentó una corrección de nada menos que 5,6 puntos del PIB en la medición a precios constantes, a costa de un ajuste de 1,6 puntos del PIB en el consumo y de 2,5 puntos de la inversión, para igual período”.

Fuente: NA.