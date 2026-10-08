El Banco de Corrientes presentó el Fondo de Asistencia Laboral y herramientas económicas para PyMES

En un encuentro estratégico orientado a fortalecer al sector productivo regional, el Banco de Corrientes realizó la jornada “PyMES: Herramientas para crecer en un nuevo escenario económico”. La actividad se desarrolló en el auditorio Julián Zini de la Capital provincial y contó con transmisión en vivo para el interior, congregando a empresarios, emprendedores y referentes de pequeñas y medianas empresas de Corrientes y la región.

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La apertura institucional estuvo a cargo de la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, quien remarcó el compromiso de la institución financiera con el desarrollo local. “Esta jornada es especialmente significativa porque confirma nuestro compromiso compartido con el sector, que es verdaderamente el motor de nuestra economía: las pequeñas y medianas empresas”, sostuvo durante su discurso.

Asimismo, la titular del BanCo subrayó la articulación directa con el Gobierno provincial para impulsar el crecimiento económico: “Contamos con el respaldo constante y la visión compartida de nuestro Gobierno Provincial, encabezado por nuestro Gobernador, quien comprende que el desarrollo económico requiere de políticas públicas claras, previsibilidad y un puente sólido entre el sector público y el sector privado”.

Detalles del Fondo de Asistencia Laboral y beneficios comerciales

Uno de los ejes centrales del evento fue la presentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el régimen que comenzará a regir a partir de noviembre para empleadores privados. La exposición técnica estuvo a cargo de Gastón Ríos y Santiago Quarracino, representantes de la firma Puente, mientras que Juan José de la Cruz Benítez, de la Gerencia Comercial del Banco de Corrientes, detalló la propuesta de la entidad para acompañar a las firmas durante la implementación.

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El FAL permite constituir un patrimonio separado destinado a afrontar obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales. De acuerdo con la normativa expuesta, las MiPyMEs con certificado vigente aportarán el 2,5 % de las remuneraciones alcanzadas, mientras que para las grandes empresas el porcentaje será del 1 %. Dichos recursos surgirán de una reasignación de contribuciones patronales existentes, por lo que no representará un costo adicional para el empleador.

En ese marco, el Banco de Corrientes anunció condiciones comerciales promocionales, entre las que se destaca el reintegro del 50 % de los aportes correspondientes a nóminas que se incorporen como nuevas a la entidad y gestionen su FAL a través del banco, además de la bonificación del 100 % de la comisión de administración durante el período establecido. Las empresas interesadas ya pueden registrar su interés a través del sitio web oficial de la institución.

Análisis económico y escenario tributario

La agenda incluyó además la conferencia del economista y analista Martín Tetaz, quien abordó las transformaciones globales del mercado, el impacto de la inteligencia artificial, los nuevos modelos de trabajo y las perspectivas de inflación.

Tetaz planteó una visión favorable para la actividad económica en los próximos meses, destacando la recuperación del crédito y el financiamiento como variables clave para acompañar la inversión.

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Por su parte, el especialista tributario César Litvin, CEO de la firma Lisicki, Litvin & Abelovich, disertó sobre las oportunidades y beneficios tributarios para contribuyentes.

En su presentación “Inocencia fiscal”, Litvin profundizó en los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas ante un mercado competitivo, enfatizando la importancia de contar con información precisa y transparentar la carga impositiva para optimizar la toma de decisiones.