La UCR de Corrientes reformó su Carta Orgánica y lanzó una app oficial

La Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes concretó el miércoles una importante jornada partidaria en el Salón Lapacho del Club San Martín, espacio donde se formalizó la reforma integral de su Carta Orgánica y se puso en marcha una innovadora plataforma digital destinada a sus afiliados.

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El presidente de la fuerza política, Gustavo Valdés, remarcó la relevancia institucional del cónclave: "Con la reforma de nuestra Carta Orgánica, avanzamos en el fortalecimiento institucional de la UCR".

Además, el dirigente subrayó que las modificaciones fueron "votadas democráticamente en la Convención" para actualizar las reglas de juego internas y garantizar procesos electorales "más transparentes y participativos".

Entre los ejes principales de la actualización normativa se destacan la fijación de plazos precisos para dotar de previsibilidad al calendario electoral, la adecuación de los circuitos para resguardar el derecho de los militantes a elegir a sus autoridades y la incorporación de canales digitales orientados a agilizar la comunicación interna y reducir costos operativos.

El mensaje del gobernador y la proyección nacional

Por su parte, el gobernador Juan Pablo Valdés celebró el desarrollo de la convención partidaria y enfatizó la vigencia del espacio político tanto a nivel provincial como nacional. "Tenemos mucho para aportar y un gran desafío por delante: seguir ganando espacios de representación y construyendo una UCR protagonista en toda la Argentina", sostuvo el mandatario.

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"En Corrientes, tenemos el compromiso de seguir trabajando fuerte y con convicción, para que cada radical se sienta orgulloso del partido y del Gobierno de Corrientes. Este es el camino", completó ante los convencionales y dirigentes reunidos en la capital provincial.

Lanzamiento de la aplicación "UCR Conecta"

Como uno de los puntos centrales orientados a la modernización institucional, durante el encuentro se presentó formalmente la aplicación móvil "UCR Conecta", una herramienta ya disponible para su descarga en las tiendas virtuales App Store y Play Store.

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La plataforma digital fue diseñada específicamente para optimizar la vinculación interna, facilitando el acceso a la información partidaria, simplificando los trámites de afiliación y promoviendo un canal de contacto permanente entre los militantes distribuidos en todo el territorio de Corrientes.

"Con estas decisiones, actualizamos las reglas y herramientas de la UCR y reforzamos nuestro compromiso con un partido más moderno y cercano", concluyó Gustavo Valdés al ponderar el salto tecnológico concretado por el radicalismo correntino.