Juan Pablo Valdés puso el foco en las elecciones: "Nos jugamos senadores nacionales que nos han permitido ser escuchados"

En la continuidad de la agenda política desarrollada tras el cónclave de la Unión Cívica Radical (UCR) en la ciudad de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés centró su análisis en el escenario electoral que se avecina a nivel nacional, donde el oficialismo provincial pondrá en juego dos bancas clave en la Cámara de Senadores.

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"Como Unión Cívica Radical nos jugamos primero los dos senadores nacionales que tenemos en Corrientes y después como partido nacional nos jugamos senadores nacionales, que es lo que nos ha permitido hasta aquí tener y poder ser escuchados y ser valorados, no solamente por la relación que tenemos, sino por lo que representan los senadores radicales dentro de las votaciones que se hacen frecuentemente en el Congreso de la Nación", afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

En este sentido, el titular del Ejecutivo provincial remarcó la necesidad de dialogar de manera directa con la ciudadanía para explicar el impacto legislativo de la representación correntina: "Vamos a trabajar y mucho porque nosotros tenemos que trabajar y hablar mucho con la gente para que entienda que esta posición es una posición de la provincia de Corrientes y que nuestros senadores, con esta posición, hemos logrado tener leyes tan importantes como ha sido la ley de Zonas Frías y las nuestros senadores han acompañado".

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Asimismo, puso de relieve la articulación política lograda con actores de procedencias partidarias diversas que hoy acompañan los proyectos provinciales, mencionando específicamente al legislador Carlos "Camau" Espínola, quien saltó del peronismo a las filas del oficialismo provincial.

"El senador que no es radical entendió que era un beneficio para los correntinos acompañar este tipo de leyes, este trabajo y esta sintonía en conjunto es la que tenemos que seguir sosteniendo a nivel nacional", enfatizó.

Mirada federal y relación con la administración central

Por otra parte, el gobernador hizo hincapié en la necesidad de consolidar un esquema de trabajo conjunto y estrictamente federal entre las distintas jurisdicciones del interior productivo, más allá del vínculo institucional que se mantiene con el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

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"El trabajo que nosotros lo hacemos proviene del trabajo de los gobernadores, de los equipos de los gobernadores, de las apuestas de los gobernadores, de buscar inversiones potenciales para industrializar las diferentes materias primas que tienen las provincias argentinas", explicó Valdés.

Finalmente, concluyó que se trata de gestiones orientadas a potenciar las economías regionales sin dependencias discrecionales: "Son reuniones que se mantienen entre las empresas, entre los diferentes foros y entre las búsquedas de inversores, siempre por diferentes gobernadores y diferentes equipos que buscan darle valor agregado a la materia prima de la República Argentina para así lograr las oportunidades y esas oportunidades generen la consolidación del futuro del país y de cada provincia".