La oposición chaqueña reclama votar en una sola jornada: “Si ahorrar servía para suspender las PASO, también sirve para unificar”

El debate sobre el calendario electoral en Chaco enfrenta al oficialismo con sus propios argumentos. El bloque justicialista reclama habilitar la unificación de las elecciones provinciales y nacionales y sostiene que el ahorro de recursos y el desgaste de concurrir reiteradamente a las urnas, utilizados para defender la suspensión de las PASO, también deberían considerarse frente a esta propuesta.

“Si ahorrar servía para suspender las PASO, también sirve para unificar. La responsabilidad con los recursos públicos no puede cambiar según qué discusión esté sobre la mesa”, afirmó la diputada provincial Pía Chiacchio Cavana, al defender el proyecto de enmienda constitucional impulsado por su bloque.

La posición opositora contrasta con la del gobernador Leandro Zdero, quien rechazó la propuesta de unificación y defendió el desdoblamiento. El justicialismo busca llevar la discusión hacia los costos de organizar comicios separados y la posibilidad de simplificar el calendario.

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Qué propone cambiar el justicialismo

La iniciativa apunta a modificar la Constitución chaqueña para permitir que las elecciones provinciales y municipales coincidan con las nacionales. Según explicó Chiacchio Cavana, el cambio no obligaría a realizarlas juntas, sino que eliminaría la exigencia de celebrarlas en fechas diferentes y dejaría esa decisión en manos de la Provincia.

La legisladora sostuvo que cada ciudadano conservaría la posibilidad de elegir a sus autoridades en todas las categorías y rechazó que la propuesta implique una pérdida de autonomía.

“No es votar menos, es votar una sola vez. No estamos sacando ninguna decisión ni resignando autonomía. Estamos planteando si realmente tiene sentido que la gente tenga que volver otro domingo para decidir lo que puede decidir el mismo día”, expresó.

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El costo electoral y el argumento del cansancio

Chiacchio Cavana recordó que, durante la discusión sobre la suspensión de las PASO, el oficialismo había planteado un costo cercano a los $4.000 millones. Frente a ese antecedente, desde el justicialismo estiman que organizar una elección general provincial separada de la nacional podría rondar los $10.000 millones, por su mayor dimensión. Se trata de una proyección del espacio opositor.

La diputada también cuestionó que el argumento del hartazgo electoral pierda peso cuando la iniciativa proviene de otro sector político. Según planteó, la demanda de reducir la cantidad de convocatorias a las urnas debería discutirse con el mismo criterio aplicado a las primarias.

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Para el justicialismo, habilitar la coincidencia de las elecciones ampliaría las opciones de organización del Chaco. Chiacchio Cavana vinculó ese planteo con la necesidad de establecer una regla que trascienda la conveniencia de cada gobierno.

“Tenemos la oportunidad de hacer algo distinto: cuidar los recursos, hacer más sencillo el momento de votar y acordar una regla que siga siendo razonable gobierne quien gobierne”, sostuvo.