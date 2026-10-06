Buscaban a un joven en Chaco desde junio y lo encontraron en una localidad de Santa Fe

El último dato sobre Elio Edgardo Zárate, de 21 años, lo ubicaba el 26 de junio cerca de un polideportivo de Barranqueras, en Chaco. Más de tres meses después, este martes, la Policía de Santa Fe lo encontró en la localidad de Las Toscas, según confirmó el Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas.

El hallazgo fue resultado de la coordinación entre fuerzas de ambas provincias, a partir de las medidas dispuestas tras la activación del protocolo de búsqueda. Hasta el momento, no se informaron las circunstancias en las que fue localizado ni cómo había llegado a territorio santafesino.

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La denuncia y los últimos datos sobre su paradero

Aunque no se tenían noticias del joven desde junio, su madre radicó la denuncia el 2 de octubre en la Comisaría Tercera de Barranqueras. A partir de esa presentación, la Fiscalía N.º 2 ordenó poner en marcha el protocolo y la búsqueda tomó estado público en los últimos días.

La información aportada señalaba que Zárate había sido visto por última vez en inmediaciones del polideportivo ubicado en avenida Castelli y Tatane. Además, un testimonio incorporado al expediente lo situaba junto a Ezequiel Sánchez, otro joven cuya desaparición también había sido denunciada.

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Qué se sabe del otro joven mencionado en la investigación

Los datos preliminares conocidos este martes indican que Sánchez habría permanecido en Reconquista, también en Santa Fe. Sin embargo, no se difundieron precisiones que permitan confirmar su localización ni conocer su situación.

Las autoridades anticiparon que ampliarán la información a medida que avancen las actuaciones. Por ahora, no se explicó por qué Zárate permaneció fuera de contacto durante estos meses ni qué recorrido realizó antes de ser encontrado en Las Toscas.