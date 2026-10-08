Chaco: detuvieron a un hombre acusado de abusar de una adolescente de 13 años

Un hombre fue detenido en Puerto Vilelas, Chaco, tras ser denunciado por presuntos tocamientos a una adolescente de 13 años. La investigación está a cargo del Equipo Fiscal N.º 3 de Resistencia, que dispuso su aprehensión en una causa por supuesto abuso sexual simple.

La denuncia fue realizada este martes por la madre de la adolescente en la comisaría de la localidad. Según su presentación, la chica había acompañado a una familiar a buscar mercadería de un programa social y luego ambas se dirigieron a una vivienda para descargar los productos.

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La denuncia y la búsqueda del sospechoso

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, el abuso habría ocurrido cuando la adolescente quedó en una habitación con el acusado. La chica pudo retirarse del lugar y más tarde contó a su familia lo que había sucedido, lo que motivó la presentación policial.

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La fiscalía ordenó iniciar las actuaciones, dar intervención a la Línea 102 y localizar al sospechoso. A partir de esas instrucciones, los efectivos realizaron tareas de investigación y lograron encontrar al hombre señalado.

Tras pasar por la División Medicina Legal, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó aprehendido por disposición judicial. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho denunciado.