Chaco monitorea lluvias, ríos y desagües para coordinar la respuesta ante emergencias

El Comité Provincial de Emergencia del Chaco mantiene un seguimiento de las condiciones climáticas y del estado de la infraestructura provincial para coordinar la respuesta ante posibles contingencias. La información se centraliza en un centro de monitoreo que funciona en el entrepiso de Casa de Gobierno, según comunicó el Ejecutivo.

La secretaria de Coordinación de Gabinete y responsable del comité, Carolina Meiriño, indicó que al momento del anuncio no se registraban alertas que obligaran a activar los protocolos de emergencia. “Al momento no presentamos ningún tipo de alerta que nos obligue a activar los protocolos, sí a estar atentos”, expresó.

El seguimiento incluye los pronósticos de precipitaciones, las posibles crecidas de los ríos y las condiciones de caminos, canales y estaciones de bombeo. Según explicó la funcionaria, esos datos permiten evaluar dónde podrían necesitarse recursos y organizar la intervención de las distintas áreas.

“Ya perdí”: fue a retirar una encomienda con marihuana y terminó condenado en Chaco

Qué información se reúne y cómo participan los municipios

El centro recibe información del Servicio Meteorológico Nacional, Defensa Civil, la Administración Provincial del Agua (APA), Vialidad Provincial y otras dependencias del Estado. También articula con los 70 municipios chaqueños, a los que se les solicita información sobre su situación local.

El subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios, pidió a las localidades mantener actualizados los reportes sobre el estado de los sistemas de drenaje, la capacidad operativa y los recursos disponibles. Esos relevamientos forman parte de la información que utiliza el comité para definir las intervenciones ante una emergencia.

Chaco: el ADN confirmó que los restos hallados en un monte son de Nelson Gusak

De acuerdo con la comunicación oficial, las tareas preventivas incluyen limpieza y mantenimiento de canales y desagües, trabajos en caminos y estaciones de bombeo, además de la revisión de protocolos de salud y seguridad. Meiriño sostuvo que estas acciones y la recopilación de datos municipales se desarrollan desde hace meses.

Las lluvias intensas, entre los escenarios previstos

El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche, señaló que los trabajos preventivos se realizan desde comienzos de año, aunque advirtió sobre las dificultades que pueden generar precipitaciones de gran magnitud. “Si en un día caen 300 milímetros de agua es una gran complicación”, afirmó.

La UCR de Corrientes reformó su Carta Orgánica y lanzó una app oficial

El Gobierno provincial indicó que mantendrá el monitoreo de las condiciones climáticas y territoriales y que las medidas vinculadas con eventuales contingencias serán difundidas por sus canales oficiales.