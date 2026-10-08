“Ya perdí”: fue a retirar una encomienda con marihuana y terminó condenado en Chaco

“Tengo flores de marihuana acá adentro, ya perdí”, dijo Maximiliano Agustín Cardozo cuando los policías lo interceptaron con una caja que acababa de retirar de un local de encomiendas en Villa Ángela, Chaco. La expresión quedó registrada en la causa que, más de cuatro años después del procedimiento, terminó con una condena del Tribunal Oral Federal de Resistencia.

El juez Enrique Jorge Bosch lo declaró responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes, tras un juicio abreviado en el que el acusado aceptó el hecho y su participación. Por ese episodio le impuso dos años de prisión en suspenso, pero al unificar la sanción con una condena anterior estableció una pena única de dos años y dos meses, también de ejecución condicional, y una multa de $225.

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El operativo frente al local de encomiendas

La detención se produjo el 19 de julio de 2022, cerca de las 18.45, frente a una sucursal de Vía Cargo situada en el cruce de las calles San Martín y La Pampa. Efectivos de la División Drogas de Villa Ángela habían recibido información sobre un paquete con sustancias prohibidas que sería retirado por un hombre de apellido Cardozo.

Los agentes vigilaron el lugar y observaron al sospechoso ingresar al comercio. Cuando salió con la encomienda, lo interceptaron y lo identificaron. Según la reconstrucción incorporada al fallo, fue entonces cuando manifestó que llevaba flores de marihuana.

La requisa, en la que intervino un perro antinarcóticos, permitió encontrar 1.620 gramos de una sustancia que dio positivo a marihuana en la prueba de campo. Además de aprehender a Cardozo, los policías secuestraron un teléfono celular y una motocicleta.

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El tribunal consideró probado que el acusado, identificado en la sentencia como empleado municipal, tenía el control de la droga y conocía el contenido del envío. Cardozo ratificó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa con la asistencia de su abogado, Adrián José Mesch.

Por qué el tribunal descartó una condena por tráfico

La calificación del hecho fue uno de los puntos centrales de la resolución. Bosch entendió que no existían otros elementos que demostraran de manera inequívoca que la sustancia estaba destinada al tráfico. A la vez, evaluó que la cantidad encontrada excedía el ámbito del consumo personal. Por eso, encuadró el caso como tenencia simple.

Al determinar la sanción, el juez también tuvo en cuenta que Cardozo había recibido otra condena de un año de prisión en suspenso por el mismo delito, dictada el 1 de diciembre de 2023 por la Cámara en lo Criminal de la Tercera Jurisdicción del Chaco. A pedido de las partes, ambas penas fueron unificadas.

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Seguirá en libertad bajo condiciones

La ejecución condicional de la pena implica que la sentencia no ordenó su ingreso a prisión para cumplirla. Sin embargo, Cardozo deberá respetar una serie de obligaciones: fijar un domicilio que no podrá modificar ni abandonar sin autorización judicial, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol y evitar vínculos con personas relacionadas con el comercio de drogas.

También quedará bajo la supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. El fallo dispuso la incineración de las muestras de droga conservadas y la devolución del celular y de los efectos que correspondan. Sobre la motocicleta, dejó asentado que su restitución definitiva al titular ya había sido ordenada.