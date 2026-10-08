Chaco: el ADN confirmó que los restos hallados en un monte son de Nelson Gusak

Los restos óseos encontrados en una zona de monte de Resistencia, Chaco, pertenecen a Nelson David Gusak. La confirmación llegó a través de un estudio de ADN y fue comunicada oficialmente a su familia, que llevaba meses esperando los resultados. Sin embargo, las pericias no permitieron establecer la causa de la muerte.

Según informaron este jueves fuentes judiciales y representantes de la querella a Perfil, los análisis se realizaron con muestras de sangre de la madre y de una hermana del joven. El cotejo arrojó una probabilidad de vínculo biológico superior al 99,99%, resultado que permitió confirmar la identidad de los restos recuperados en abril.

La identificación aporta una respuesta sobre el paradero de Gusak, aunque las circunstancias de su fallecimiento siguen bajo investigación. La familia plantea sospechas sobre una presunta responsabilidad policial, pero hasta el momento no se establecieron responsabilidades penales en el caso.

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Los reclamos de la familia por las demoras en la investigación

La madre del joven fue notificada del resultado de los estudios, para los cuales se habían tomado las muestras en agosto. La Secretaría de Derechos Humanos también interviene en el seguimiento del caso.

En septiembre, cuando se acercaba el primer aniversario de la desaparición, la mujer había cuestionado la demora de las actuaciones y denunciado presuntas irregularidades. En declaraciones públicas, describió la angustia que le provocaba seguir sin respuestas: “Hoy ya casi va a ser un año que yo no veo a mi hijo y todavía ni siquiera puedo enterrarlo”.

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Los hallazgos de material óseo se produjeron en distintos rastrillajes en el monte. La madre sostuvo que sus propios hijos debieron participar de nuevas búsquedas y cuestionó que los primeros procedimientos no hubieran permitido recuperar todos los restos.

Con el resultado genético incorporado a la causa, sigue pendiente esclarecer cómo murió Nelson Gusak. Su familia reclama que se reconstruya lo ocurrido y se determine si hubo personas responsables de su fallecimiento.