Luego que la AGN denunciara pérdidas del Banco Central por más de 1000 millones de dólares, la entidad salió a responderle: qué dijo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desmintió los datos revelados por la Auditoría General de la Nación (AGN) indicando que, “durante el ejercicio 2025, su posición en oro dio un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares”; en contrapartida a la versión que afirmaba que la entidad financiera perdió más de 1.000 millones de dólares por una especulación con el precio internacional del oro.

Banco Central

La explicación del Banco Central de la República Argentina

En un extenso comunicado oficial que publicó en su página web, el BCRA indicó que, el desempeño revelado hace unas horas “refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo”.

Para luego sumar que “las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro. Dicha estrategia tiene como objetivo proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría ocasionar una caída significativa en el precio de uno de sus principales activos”.

En ese punto, el BCRA remarcó que “como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo. En años en los que el oro muestra un desempeño favorable -tal como ocurrió en 2025-, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo”.

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Agregando que “este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida. Por ello, la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”.

Según el Banco Central, “las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi veinte años. De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025”.

Tras esa aclaración, la entidad bancaria indicó que, en el período 2007-2011, “la Auditoría General de la Nación (AGN) no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”. Y sumó que “tampoco se registraron observaciones por parte de los auditores externos del BCRA respecto de estas prácticas. Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables”.

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Y luego aseguró que “la AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, aprobó los estados contables del BCRA para el período 2025 que tuvieron un resultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años”.

El cuestionamiento de Martín Tetaz al informe de la AGN

En su cuenta de X, Martín Tetaz cuestionó el informe de la Auditoria General de La Nación: “La AGN tiene serios problemas de consistencia técnico profesional. Es la segunda vez en el año que veo un informe con el que desaprobaríamos a un estudiante de economía en la facultad”.

El economista agregó: “En este caso es como acusar al estado nacional de hacer gastado millones de pesos en seguros automotores”.

HM/DCQ