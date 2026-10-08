Reservas de oro: el Banco Central perdió más de US$ 1.000 millones por "error de cálculo", según la AGN

El Banco Central (BCRA) perdió más US$ 1.023 millones de dólares en operaciones financieras con oro de las reservas, de acuerdo con la auditoría de Estados Contables (EECC) al 31 de diciembre de 2025 realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Por una parte, la opinión de la AGN es que "los EECC del BCRA son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad", aunque el informe hace señalamiento sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro.

El reporte indica que durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro adquirido en las gestiones de Alfonso Prat Gay y Mercedes Marco del Pont "registró una ganancia patrimonial de más de $8 billones, explicada solamente por la suba internacional". En ese año, bajo la actual gestión de Santiago Bausili y con fines de cobertura, "el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente)".

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De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de $1,5 billones, que equivalen US$ 1.023 millones, pagados con divisas de la autoridad monetaria. El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, indicó que las pérdidas se componen de US$ 960 millones de resultado negativo de las mencionadas operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

"En síntesis, el Banco Central realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", añadió el funcionario.

Olmos señaló que "desde que se auditan los estados contables del Banco Central por parte de esta auditoría, nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado esta pérdida por parte de la entidad".

El destino del oro

El presidente de la AGN aclaró que el organismo se encuentra trabajando en otra auditoría de gestión sobre las reservas físicas y su traslado.

"En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el Banco Central o, en su defecto, para quién tuvo un beneficio. Ese informe se encuentra, a partir del día de hoy, en el Banco Central para su descargo a esta auditoría", sostuvo Olmos.

LM/ML