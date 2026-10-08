Aumentan los peajes a la Costa Atlántica: cuánto costarán desde el fin de semana largo

A partir de este jueves 8 de octubre será más costoso viajar a la costa bonaerense. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó las nuevas tarifas en los peajes de la autopista que conecta Buenos Aires con La Plata, como así también el de los corredores viales a la Costa Atlántica, de cara al fin de semana por el Día de la Raza.

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A través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos se autorizó el aumento del 8,9%, dependiendo del tramo y la categoría de cada vehículo, ante el pedido de la concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), en el marco de la actualización trimestral de sus tarifas. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial provincial, en la Resolución 760/2026.

El ajuste surge utilizando la variación porcentual que arroja el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), el nuevo indicador de referencia que “contempla razonablemente la estructura de costos de la empresa”, ya que pondera 55% del Índice de Salarios nivel general (IS), 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), 20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), todos indicadores que son publicado por el INDEC.

Con este ajuste, quienes viajen por las rutas provinciales hacia Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Partido de La Costa, San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita y otros destinos turísticos deberán afrontar un mayor costo en peajes durante el fin de semana largo.

Hoy aumentan un 2,10% en los peajes de Córdoba: cómo quedaron las tarifas

Los nuevos valores de AUBASA para los peajes a la Costa

Tarifas para automóviles categoría 1

- Samborombón (Ruta 2): $8.600.

- Maipú (Ruta 2): $8.600.

- La Huella (Ruta 11): $8.600.

- Mar Chiquita (Ruta 11): $4.000.

- General Madariaga (Ruta 74): $3.600.

Tarifas con TelePASE

Samborombón, Maipú y La Huella: $8.500.

Mar Chiquita: $3.900

General Madariaga: $3.600.

Aumentan los peajes en Córdoba: el Telepeaje costará casi $2.000 desde el jueves

Tarifa bonificada en temporada baja (Lunes a viernes)

Samborombón, Maipú y La Huella: $6.900

Mar Chiquita: $3.200

Madariaga: $2.950

GZ