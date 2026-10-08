Invita: cómo funciona el nuevo fideicomiso financiero para invertir en hoteles y turismo

El turismo busca convertirse en una alternativa cada vez más relevante para atraer inversiones hacia Argentina, con especial foco en el desarrollo de hoteles y otros activos vinculados al sector. En ese contexto, surgió Invita, un nuevo vehículo de inversión estructurado a través del mercado de capitales.

En diálogo con Canal E, Juan Ignacio Politi, CEO del grupo Almarena, explicó cómo funciona esta propuesta, qué tipo de activos contempla y cuál es el horizonte previsto para quienes decidan participar.

Juan Ignacio Politi, CEO del grupo Almarena

Qué es Invita y cómo funciona la inversión en hoteles

Invita es un fideicomiso financiero orientado a canalizar inversiones hacia la industria turística argentina, particularmente al segmento hotelero. La propuesta busca generar renta a partir de activos reales y está estructurada mediante el mercado de capitales.

Politi explicó que “Invita primero es inversión en la industria turística de Argentina” y que el producto surgió a partir de una oportunidad detectada en los activos reales vinculados al real estate.

El vehículo contempla inversiones en edificios y hoteles, con especial atención en establecimientos asociados a una marca internacional. La estrategia busca combinar el desarrollo inmobiliario con la operación turística.

Qué es Invita y cómo funciona la inversión en hoteles

Quiénes pueden invertir en Invita

La propuesta está abierta a inversores que puedan operar dentro de las regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Para participar, se debe acceder a través de un agente de liquidación y compensación, conocido como Alyc.

Entre los colocadores mencionados durante la entrevista aparecen Allaria y Cocos Capital, además de otros participantes que podrían incorporarse posteriormente.

Quiénes pueden invertir en Invita

Politi aclaró que Invita “no es un fondo común de inversión, es un fideicomiso financiero”. Si bien ambas estructuras presentan algunas similitudes jurídicas, existen diferencias técnicas dentro del marco regulatorio.

Una inversión diversificada en distintos hoteles

Una de las características centrales de Invita es que el inversor no adquiere directamente un hotel determinado. El capital ingresa a un vehículo que mantiene participación en diferentes activos vinculados al desarrollo hotelero.

De esta manera, el inversor obtiene una participación proporcional sobre el conjunto de los proyectos. “Lo que estoy haciendo es entrar a un vehículo que tiene participación en diferentes activos y yo tengo proporción sobre el total de todo eso”, explicó Politi.

Una inversión diversificada en distintos hoteles

La estructura permite diversificar la exposición en función de la ubicación, el posicionamiento de las marcas y la etapa de desarrollo de cada proyecto. Algunos hoteles ya están construidos o próximos a finalizarse, mientras que otros todavía se encuentran en etapas iniciales.

Cuál es el plazo de inversión de Invita

La propuesta está pensada para inversores con un horizonte de mediano y largo plazo. Esto responde a las características propias del real estate y al tiempo necesario para construir, poner en funcionamiento y consolidar un establecimiento hotelero.

Politi señaló que “nosotros lo que recomendamos es un horizonte de inversión de 10 años que es el monto mínimo o el plazo mínimo que tiene este vehículo”.

Según explicó, la consolidación de una propiedad hotelera se produce aproximadamente cuatro años después de su apertura. A partir de ese momento, la estrategia contempla avanzar eventualmente hacia una salida mediante la venta de los activos.

Cómo sería la salida de la inversión

La estrategia planteada contempla distintas alternativas para el final del período de inversión. Los activos podrían venderse individualmente, en bloque o incluso a otro fondo interesado en adquirir la cartera.

El escenario está condicionado a una eventual consolidación macroeconómica de Argentina, que permitiría mejorar las condiciones para la valorización y comercialización de los activos hoteleros.

Además, el vehículo cuenta con un mercado secundario, una característica que puede aportar mayor flexibilidad frente a una inversión directa en un inmueble.

Por qué el turismo aparece como una oportunidad de inversión

El sector turístico presenta una característica particular frente a otras actividades económicas: combina la generación de divisas con una amplia cadena de empleo y servicios. Esto incluye tanto la etapa de construcción como la operación posterior de los hoteles.

Politi destacó que “la industria del turismo tiene una gran ventaja pensando en el largo plazo que es que el subyacente que es Real Estate está en dólares, la industria hotelera está en dólares”.

Por esa razón, consideró que se trata de un producto con capacidad de resistir mejor los ciclos económicos cuando se lo piensa desde una perspectiva de largo plazo. “Es un producto resiliente pensado para el mediano a largo plazo”, sostuvo.

Turismo, generación de dólares y empleo

El desarrollo de hoteles no solo apunta a generar retornos sobre los activos inmobiliarios, sino también a impulsar una cadena de valor que involucra múltiples actividades económicas. Desde la construcción hasta las excursiones, los servicios y el empleo generado por los establecimientos.

En ese sentido, Politi remarcó que el turismo “además de generar divisas, porque como decíamos está atada al tipo de cambio, también genera empleo”.

El CEO de Almarena comparó el potencial del sector con actividades como la minería y la energía. Si bien reconoció que el turismo puede tener una menor capacidad de generación de divisas que esos sectores, destacó su impacto sobre el empleo y la distribución de actividad económica en distintas regiones.

No se puede revisar el texto. Confirma la política de privacidad antes.No se puede revisar el texto. Confirma la política de privacidad antes.No se puede revisar el texto. Confirma la política de privacidad antes.No se puede revisar el texto. Confirma la política de privacidad antes.