El escenario exportador sigue siendo un desafío para el sector porcino: “Seguimos bastante lejos de nuestra capacidad para exportar”

El consultor del sector porcino, Juan Luis Uccelli, en comunicación con Canal E, realizó un balance de 2026, destacó el crecimiento de la producción y alertó por el fuerte ingreso de carne brasileña. También analizó el riesgo sanitario y la evolución del consumo de cerdo en Argentina.

El sector porcino argentino atraviesa un escenario favorable en materia productiva, aunque enfrenta dificultades vinculadas con las importaciones y la competitividad exportadora. Juan Luis Uccelli realizó un balance de los primeros nueve meses del año y destacó: “Bueno, cerramos ya nueve meses que son bastante buenos y esperamos que los últimos tres meses que quedan sean normales. Si son normales vamos a cerrar un año muy bueno”.

Fuerte aumento de la producción de carne porcina

En cuanto a la producción, señaló que hubo un crecimiento significativo durante 2026. “Mirá, en el mercado de producción aumentamos un 12%, la oferta de carne tanto al mercado local”, planteó.

Sin embargo, el escenario exportador continúa siendo un desafío. Según Uccelli, las ventas externas crecieron respecto del año pasado, aunque todavía están lejos del potencial de la actividad: “El tema de las exportaciones subieron un poco con respecto al año pasado, pero seguimos bastante lejos de nuestra capacidad para exportar”.

Uno de los principales puntos de preocupación para el sector porcino es el incremento de las importaciones, especialmente provenientes de Brasil. “Con respecto a las importaciones, sí son un problema. En septiembre importamos casi 7.000 toneladas, es una cifra que está cerca del récord mensual histórico”, describió.

A qué se debe el aumento de las importaciones

El entrevistado explicó que la situación de Brasil genera una fuerte presión sobre el mercado argentino debido a sus bajos precios internos: “Brasil está pasando una situación muy complicada internamente, tiene los precios muy bajos”.

Además, ejemplificó la diferencia existente en determinados cortes: “Algunos cortes como ba bondiola son un excelente negocio para los importadores porque lo traen un valor de 4.500, 5.000 pesos y lo venden a 10.000”.