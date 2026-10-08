Cambios en la producción de carne vacuna, porcina y avícola: “Estamos frente al inicio de una revolución en las tres carnes”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, evaluó en Canal E los cambios en la producción de carne vacuna, porcina y avícola. También proyectó una fuerte expansión del negocio porcino y reclamó crédito para modernizar la producción avícola.

El negocio de las carnes atraviesa un proceso de transformación que podría modificar la producción y el consumo en Argentina. Así lo analizó Javier Preciado Patiño, quien anticipó cambios importantes en los sectores vacuno, porcino y avícola. “Me parece que la conclusión es que estamos frente a los inicios de una revolución de magnitud en las tres carnes”, sostuvo.

Qué necesita la producción de carne vacuna para aumentar su rentabilidad

En el sector vacuno, destacó el aumento del peso de los animales destinados a faena y la influencia de la demanda internacional. “Hoy necesitaría, digamos, la ganadería tener animales de más tamaño para poder cargarle más kilos”, explicó. Según su análisis, Argentina podría aumentar la producción sin incrementar significativamente el stock ganadero.

“Vamos en camino a una de las cosas que siempre se planteó y nunca se pudo realizar, que es aumentar la producción de carne vacuna, no porque vaya a aumentar el stock de animales, sino porque vamos a faenar animales con más peso”, afirmó Patiño.

También señaló una transformación en la estructura del negocio: “Una es la integración del frigorífico con el feedlot, o sea, los frigoríficos grandes, lo que causa la exportación, empiezan a manejar lo que es su propio engorde a través de sus propios feedlots”.

Con un mayor peso de faena y mejores índices productivos, el entrevistado estimó que Argentina podría pasar de unas 3 millones de toneladas de carne vacuna a 4 millones. “Podríamos llegar a los 4 millones, o sea, un 30%”, proyectó.

La transformación también alcanza al sector porcino y avícola

Luego, manifestó que el sector porcino también atraviesa una transformación profunda y podría incrementar considerablemente su producción durante los próximos años: “La visión de largo plazo es una Argentina que consume muchos más kilos de cerdo que los que consume hoy, una producción que prácticamente casi que se duplica en los próximos siete años”.

En el sector avícola, el principal desafío pasa por mejorar la eficiencia productiva y conseguir financiamiento para incorporar tecnología. “La clave es que se necesita una inversión en todo lo que son galpones de cría para mejorar la conversión en unos 200 gramos”, explicó.