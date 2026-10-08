Panorama alentador en el sector ganadero: “Más del 70% de los empresarios considera que es un buen momento para invertir”

El economista responsable macro del área de Economía de CREA, Santiago Giraud, analizó para Canal E en el Foro Agroindustrial Argentino el impacto de la incertidumbre internacional sobre el campo y destacó a la ganadería como una de las principales oportunidades de inversión.

Santiago Giraud destacó que el contexto internacional adquirió un peso cada vez mayor en las decisiones del sector. “Uno daba por sentado que el mundo era algo más o menos estable y en todo caso las complicaciones venían más en el plano local. Pero bueno, ciertamente en el último tiempo eso, en buena medida sigue siendo así, pero ha dejado de ser tan así, con un mundo que también puede dar sorpresas y complicaciones”, explicó.

Cuáles son los costos que debe enfrentar el agro argentino

Luego, manifestó que los cambios globales repercuten directamente sobre los costos y los precios que enfrenta el campo argentino: “Para el agro esto se mete de lleno sobre todo en los precios de los insumos y los productos, así como los productos tienen una cotización internacional”.

En particular, Giraud mencionó el comportamiento de los fertilizantes y los combustibles como factores de impacto para la actividad. “Los insumos tienen una cotización internacional, concretamente los fertilizantes, que es el segundo shock importante a su precio que tienen”, planteó.

También explicó que las empresas agropecuarias debieron adaptarse a un cambio importante en las condiciones financieras locales: “El agro y la economía en general venía como adaptada a funcionar con un cierto nivel de inestabilidad, con un cierto nivel de inflación, y eso cambió de manera brusca”.

El escenario financiero sufrió una fuerte modificación en su dinámica

Según el economista, el escenario financiero actual modificó una dinámica que durante años fue utilizada por las empresas. “Básicamente las tasas en pesos, de existir esta famosa tasa real negativa, esta posibilidad de sacar un crédito en pesos y después lo licúa la inflación o la devaluación, bueno eso se cortó de manera brusca”, expresó.

Sin embargo, el panorama no es uniforme para todas las actividades. De acuerdo con la encuesta cuatrimestral de CREA, la ganadería aparece como uno de los sectores con mejores perspectivas. “La mayoría hoy considera que es buen momento para invertir”, afirmó. Y agregó un dato relevante: “Hoy más del 70% de los empresarios ganaderos, mirando los que hacen exclusivamente ganadería dentro de CREA, más del 70% de esos empresarios considera que es un buen momento para invertir”.