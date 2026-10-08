El diputado nacional, Martín Ardohaín, pasó por Canal E y destacó la aprobación del dictamen de mayoría para tipificar específicamente el vandalismo rural y pidió respaldo en el Congreso. También habló sobre la ley de tierras, semillas y Malvinas.

El legislador destacó el recorrido que tuvo la iniciativa y puso el foco en la protección de quienes viven y trabajan en el interior del país. “Nos llevó 105 años poder hablar de esto, que es sentido común”, sostuvo Martín Ardohaín, quien planteó que la problemática puede afectar a productores de distintas regiones: “Se hablaba de choclos, pero le podemos poner manzanas en Río Negro o limones en Tucumán o uvas en Mendoza”.

Fuerte expectativa por el tratado de vandalismo rural en la Cámara de Diputados

De cara al tratamiento en Diputados, remarcó: “Nos llevó como argentinos 105 años poder debatir esto y ahora tenemos el gran desafío, el 21, de que sea ley en la Cámara de Diputados”.

Ardohaín también vinculó el proyecto con la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para las familias rurales. “Acá estamos dando un paso gigante para que esas familias que la pelean todos los días, que están lejos de las comunicaciones, que tienen malas comunicaciones, que tienen mala señal de internet, puedan vivir un poquito más tranquilos”, planteó.

Asimismo, cuestionó las críticas opositoras al proyecto y defendió la necesidad de establecer una protección específica para los productores: “Esto es para defender a nuestros productores, a nuestros chacareros, a nuestros quinteros, que son los que más riesgo corren”.

Cuál es el objetivo del proyecto

Además, el diputado sostuvo que el objetivo debe ser favorecer el arraigo rural. “Nosotros queremos que las familias se arraiguen, sigan viviendo en el interior, no que vengan todos a Buenos Aires, pero para que se queden, para que trabajen, para que inviertan, tienen que estar protegidos”, expresó.

Con respecto a la discusión sobre la ley de tierras, diferenció ambos debates y reclamó una discusión política sobre la regulación de la propiedad rural: “Nadie quiere regalar la tierra, ni extranjerizar, ni perder la soberanía. Lo que queremos es hacer un país grande que produzca y que pague los impuestos”.