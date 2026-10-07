Fuerte crecimiento del desempleo en la era Milei: “Hoy hay 1.800.000 desocupados en Argentina”

El filósofo y analista económico, Horacio Fazio, en diálogo con Canal E, analizó la desaprobación de la gestión de Javier Milei, el aumento de la desocupación y el agravamiento de la morosidad.

La desocupación se convirtió en una de las principales preocupaciones de los argentinos y, según Horacio Fazio, ese fenómeno tiene relación directa con el nivel de desaprobación del Gobierno de Javier Milei. “Bueno, están reflejando una mayoría de desaprobación”, sostuvo al analizar los últimos sondeos.

A qué se debe el rechazo en la gestión de Javier Milei

Según desarrolló, “buena parte de este mayoritario rechazo a la gestión se debe a la desocupación, que es el vínculo con el que nos relacionamos nosotros con la sociedad”.

Fazio comparó los niveles de desempleo registrados al inicio de la gestión de Milei con los últimos datos disponibles. “Estar sin trabajo es un tema grave para cualquier persona y el contexto familiar alrededor de la misma”, afirmó.

Asimismo, detalló que cuando comenzó el Gobierno la desocupación era del 5,7% de la población económicamente activa, equivalente a 1.400.000 personas. En el segundo trimestre de 2026, el indicador llegó “a una desocupación de prácticamente el 8% de la población económicamente activa”.

La gestión de Javier Milei sumó 400.000 desocupados

El impacto en términos absolutos, según el analista económico, es todavía mayor: “Hoy hay 1.800.000 desocupados en nuestro país, es decir, 400.000 desocupados más que al inicio del gobierno de Milei”.

Frente a este escenario, cuestionó las perspectivas para los próximos meses: “Pero no vemos cómo el Gobierno puede llegar a revertir esta situación”. Además, sostuvo que, “todos los días vemos cierres de empresas, por lo tanto despidos”.