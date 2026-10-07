Consumo de pollo: anticipan que Argentina superará los 50 kilos por habitante en 2026

El consumo de carne de pollo en Argentina mantiene su crecimiento y las proyecciones del sector anticipan que durante 2026 podría superar los 50 kilos por habitante. En este contexto, este medio se comunicó con el director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi.

“Se viene manteniendo más o menos la proyección del primer semestre, tal como dijiste el año pasado terminamos en 49 kilos y medio, así que suponemos que vamos a estar ahí en los 50 kilos”, sostuvo Carlos Sinesi.

La importancia de los consumidores

Sobre la misma línea, agregó: “La verdad que tenemos que agradecerle al consumidor argentino que siga eligiendo la carne de pollo en su plato de todos los días”.

Sinesi señaló que el sector busca incrementar sus exportaciones y destacó especialmente la importancia de recuperar el mercado chino. “Estamos tratando de empezar a exportar un poco más a los mercados importantes, el único mercado cerrado sigue siendo China”, afirmó.

En ese sentido, explicó que esperan gestiones oficiales para avanzar con la reapertura: “Estamos esperando que en algún momento de este trimestre que queda viajen las autoridades para tratar de cerrar este tema de una vez por todas y reabrir el mercado chino, que es muy importante para nosotros”.

Se consolidan las exportaciones de carne de pollo a la Unión Europea

El sector también comenzó a enviar productos hacia Europa. “Ya se han empezado a enviar los primeros embarques a la Unión Europea”, confirmó el director ejecutivo del CEPA.

Respecto del mercado europeo, el objetivo está puesto en aprovechar la cuota correspondiente al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “Las mayores expectativas obviamente que es empezar a cubrir el cupo que tenemos de la cuota Unión Europea-Mercosur, que en el año 2027 van a ser 60.000 toneladas en total entre carne con hueso y sin hueso”, explicó.