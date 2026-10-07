El INTA Rafaela reabre sus puertas y busca fortalecer el vínculo con el sector educativo e incorporar más tecnología

La directora de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela del INTA, María Eugenia Carrizo, analizó para Canal E los objetivos de la iniciativa Experiencia Educativa, la importancia de incorporar tecnología en el sector lechero y las principales líneas de trabajo de cara a 2027.

María Eugenia Carrizo explicó que el objetivo es fortalecer el vínculo entre el INTA y el sistema educativo: “Este año, igual que el año pasado, nosotros rediseñamos un poco el esquema que se venía haciendo de manera histórica. Yo lo denomino un vínculo que tenemos desde el INTA con el sector educativo, donde nosotros abrimos las puertas de nuestra experimental a alumnos de escuelas primarias, a las escuelas agrotécnicas y a los alumnos universitarios”.

En qué consiste la iniciativa

“Es un viaje a la cuenca lechera santafesina, así denominamos esta iniciativa”, señaló, quien agregó que los estudiantes también conocen aspectos vinculados al suelo, la alimentación animal, la maquinaria, la apicultura y la calidad de la leche.

Carrizo remarcó que la incorporación tecnológica no se limita exclusivamente a la robotización: “No sólo la incorporación de tecnologías tiene que ver con incorporar robotización, sino también es muy importante hacer un manejo de todo lo que tienen que ver con tecnologías de insumo y de procesos”.

En ese sentido, explicó que las características de cada establecimiento determinan qué herramientas pueden ser incorporadas. “No toda esa tecnología la pueden apropiar cualquier tipo de productor, sino que de acuerdo a su escala, el sistema de manejo que tenga, a la gestión que haga de ese sistema productivo, va a corresponder poder trabajar o mejorar determinadas tecnologías unas por sobre otras”, planteó.

Desde el INTA Rafaela buscan ampliar las alternativas del sector tambero

La entrevistada destacó especialmente un proyecto orientado a ampliar las alternativas para los establecimientos tamberos: “Poder diversificar los productos que salen del tambo, no solo producir leche, sino también carne, la carne derivada del tambo como una alternativa más para los productores”.

Además, señaló que continuarán trabajando en sistemas de crianza de terneros y en recomendaciones para anticiparse a escenarios climáticos adversos. “Ahí está puesta un poco la agenda de trabajo para adelante que tenemos desde INTA Rafaela”, concluyó.