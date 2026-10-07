Críticas al discurso de Luis Caputo sobre el escenario económico: “Fue una mezcla de declaraciones desafortunadas por completo”

La economista, Carolina Manucci, evaluó en Canal E las recientes declaraciones de Luis Caputo sobre el escenario económico y señaló inconsistencias en la forma de interpretar la liquidez, la dolarización de los pesos y las necesidades de cobertura cambiaria.

En primer lugar, Carolina Manucci calificó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y explicó dónde observa los principales problemas de su planteo: “Sí, fue una mezcla de declaraciones desafortunadas por completo”.

Fallas en la interpretación del Gobierno sobre la actualidad económica

Asimismo, sostuvo que uno de los puntos centrales está relacionado con la interpretación que realiza el Gobierno sobre la liquidez monetaria y la capacidad de los agentes económicos para dolarizar sus carteras. “Ahora, si contrastamos la presentación con la dinámica macroeconómica, surgen un montón de inconsistencias. Primero, la confusión entre liquidez y capacidad de dolarización”, afirmó.

Según Manucci, el análisis oficial parte de considerar que la cantidad de pesos disponible se encuentra restringida, pero deja de lado otros factores que pueden modificar la demanda de dólares: “El postulado de que los pesos son finitos y no va a haber nuevos pesos omite, primero, la velocidad de circulación. Todo lo que es la rotación de lo que serían todos los agregados amplios”.

Uno de los aspectos que consideró relevantes es la posibilidad de que distintos instrumentos financieros puedan transformarse en demanda de dólares. “Aunque mantengan la base monetaria fija, supongamos que la mantienen fija, botones de depósitos a plazo fijo, instrumentos del tesoro a muy corto plazo, que tranquilamente podrían dolarizarse”, planteó.

Se estima que los inversores buscarán cobertura de cara a las elecciones

La economista también hizo referencia al comportamiento de quienes buscan cobertura frente a escenarios de incertidumbre antes de una elección: “Porque, a ver, en finanzas del comportamiento, quienes buscan dolarizarse en la previa de una elección, no es que están buscando en sí ganar dinero, sino que están haciendo es decir, bueno, busco una cobertura frente a un evento de cola, como puede ser un salto discreto, puede ser de repente una devaluación imprevista o un cepo”.

A su vez, explicó dónde está el riesgo cambiario. “A ver, yo creo que el error del ministro es que trata la liquidez monetaria como una foto estática de flujos que mantienen restringidos y no habla de la reasignación de, por ejemplo, de portafolios”, expresó.