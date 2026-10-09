El Gobierno de Javier Milei calibra el poroteo para dejar sin quórum la sesión contra el DNU 70/23

La Casa Rosada activó el operativo de contención. Javier Milei y Karina Milei pusieron en marcha una ronda de reuniones y contactos para desactivar la sesión especial que la oposición pidió para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados. La meta es una sola: dejar a los bloques opositores sin quórum.

La preocupación es concreta. El megadecreto, ya rechazado por el Senado, fue una de las columnas jurídicas sobre las que el Presidente gobernó durante casi tres años, y un rechazo en la Cámara baja lo dejaría sin efecto. Por eso, en paralelo a la negociación para evitar el quórum opositor, el oficialismo reactivó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y convocó a un plenario de comisiones para avanzar con su tratamiento.

La discusión volvió a quedar vinculada con la Ley de Tierras después del reciente fallo de la Corte Suprema, que dejó nuevamente vigente la derogación de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El capítulo había sido retirado durante el tratamiento en el Senado y ahora vuelve a aparecer como una alternativa dentro de la negociación legislativa, aunque cualquier modificación que introduzca Diputados obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara alta.

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DNU 70/23: confianza y alarmas

En Balcarce 50 se muestran confiados. En Diputados, en cambio, se encendieron algunas luces amarillas y advierten que la oposición no está tan lejos del número. En el oficialismo prefieren la cautela y no largan cifras. El optimismo aparece del lado de los aliados, que sostienen que la oposición dura no estaría llegando a las 129 voluntades necesarias para abrir el recinto.

Parte de esas diligencias se explica por lo que ocurrió el martes en Salta. Hasta allí viajó Karina Milei, acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y por el vicejefe, Ignacio Devitt, el hombre que funciona como enlace con el Congreso y que lleva el poroteo al detalle.

La semana llega además después de la Argentina Week, donde el Gobierno se mostró con 13 gobernadores y con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La postal tuvo peso político, aunque su traducción en la Cámara baja es reducida. Todos esos mandatarios juntos controlan apenas algo más de dos docenas de diputados.

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Presupuesto, discapacidad y obras

Ayer, Karina sentó junto a los jefes de las bancadas aliadas al secretario de Hacienda, el hombre que maneja la caja más allá de Luis “Toto” Caputo. El objetivo fue terminar de acordar el Presupuesto 2027 y, sobre todo, la ley de discapacidad, que tendría tratamiento el 21 de octubre con un texto consensuado con los aliados. La fecha no es casual. Llega antes de la visita del papa León XIV, que recorrerá el Cottolengo Don Orione de Claypole.

En la mesa también aparecieron obras y otros condimentos propios de la ley de leyes, que deberá garantizar las partidas para cumplir con la norma de discapacidad que obtendría media sanción el 21.

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Los frentes de Santilli

El jefe de Gabinete trabaja de manera denodada en varios frentes. Uno es la reforma política con la suspensión de las PASO, objetivo del que el Gobierno todavía está lejos. Otro es el Presupuesto 2027, un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional y una señal de tranquilidad para mercados cada vez más inquietos en un contexto internacional complejo. El tercero son los acuerdos provincia por provincia para fijar las reglas de juego de la competencia electoral del año próximo.

Este jueves, Santilli recibirá al tucumano Osvaldo Jaldo, quien no estuvo en la gira por París. Mañana, recibirá al correntino Juan Pablo Valdés; en ambos casos, con la cuestión del Presupuesto 2027 como objetivo central pero también pensando en los "acuerdos políticos" en cada provincia.

Todo eso con la oposición interna de Patricia Bullrich, que marca disidencias públicas con la Casa Rosada y muestra reticencias a buscar los votos para la reforma política en el Senado, donde el tratamiento sigue trabado.

A ese cuadro se suma el desgaste de Caputo. El ala política le reclama la falta de resultados en la economía, mientras el ministro ensaya movimientos cada vez más zigzagueantes. El lunes no estuvo en la reunión de Gabinete, a la que sí asistió Alberto Hades, economista amigo de Milei. Sus pasos despistan a propios y extraños en el tablero público.

LT/MSS