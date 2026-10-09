Grabois cruzó a Pettovello por denunciar a los estudiantes que tomaron el Palacio Sarmiento y pidió "aguanten estos pibes que pelean"

Juan Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, cuestionó a Sandra Pettovello, luego que la ministra de Capital Humano anunciara que se tomarán medidas judiciales contra los estudiantes que habían tomado el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación para pedir que el Gobierno cumpliera con la Ley de Financiamiento Universitario.

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En su cuenta oficial de X, el legislador escribió: “La fanática de los desacatamientos judiciales ahora quiere denunciar una manifestación pacífica de un montón de pibes que se cansaron de que se cagu*n en las universidades. ¿Sabes que es más fácil Sandrita? Cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario”.

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Y cerró el texto afirmando: “Aguante la Universidad Pública, aguanten estos pibes que pelean. El coraje se contagia”.

El mensaje de Sandra Pettovello

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, repudió a través de su cuenta oficial de X, el reclamo universitario que terminó con la toma de la Secretaría de Educación de la Nación.

En el comunicado oficial que compartió la funcionaria se revela que “durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de ésta provocando daños al patrimonio público”.

Para luego contar que “la evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones”.

El Gobierno denunciará a los estudiantes que ocuparon la Secretaría de Educación y pidió respeto por las instituciones democráticas

El texto remarca que “ante estos hechos, el Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”.

El comunicado termina expresando que “desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.

HM/DCQ