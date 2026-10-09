Milei defendió al Gordo Dan, denunciado por el Centro Islámico de Argentina, y recibió el apoyo de una importante funcionaria de Trump

Daniel Parisini, conocido por su apodo de “Gordo Dan”, reveló, a través de su cuenta oficial de X, que fue denunciado por el Centro Islámico de la República Argentina tras compartir una polémica imagen, y recibió el apoyo del presidente Javier Milei, que salió a defenderlo.

El influencer libertario comenzó escribiendo: “Hace unos días el Centro Islámico de la República Argentina me denunció PENALMENTE por publicar esta imagen. Quieren a como dé lugar, censurar la batalla cultural de Occidente en contra del Islam para dejarnos desarmados y que nos termine pasando lo mismo que a Europa. Porque así hicieron allá: llamaron ‘islamofóbico’ a todo aquel que los criticara y les tiraron los sistemas judiciales de nuestras democracias encima, que en muchos casos terminaron arrodillándose y convirtiéndose en cómplices de la destrucción de sus países”.

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En ese punto, denunció: “Ahora estos muchachos están persiguiendo ciudadanos argentinos para meterlos PRESOS literalmente por criticarlos. Ni amenazas, ni hostigamientos, ni violencia: crítica pura y dura”.

El posteo del "Gordo Dan"

El influencer redobló la apuesta, escribiendo: “Nunca voy a pedir perdón por decir LA VERDAD y estoy dispuesto a ir PRESO y a todo lo que haga falta para defender a la Argentina de la amenaza que representa hoy el Islam para el mundo y para la humanidad entera”.

Y luego sumó: “Como dijo el presidente Donald Trump ayer sobre Francia y los ataques a las escuelas: ‘esto no se trata de las escuelas; esto se trata de que el Islam quiere apoderarse de un país que una vez fue grande’. Bueno, con Argentina no podrán”.

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Y cerró su mensaje escribiendo: “ARGENTINA NO SE PUEDE CENSURAR. ARGENTINA ES LIBRE. ARGENTINA ES FARO DEL MUNDO. ARGENTINA NO SERÁ ISLAMIZADA”.

Milei compartió el tuit en su cuenta de X y le sumó la frase: “Tomar nota”.

El posteo de Javier Milei

El apoyo norteamericano a la postura de Milei y el “Gordo Dan”

El tuit de Milei en apoyo al Gordo DAN recibió un reconocimiento de la administración Trump, porque Sarah B. Rogers, Subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos de los Estados Unidos, habló del tema en su cuenta de X.

Posteo de Sarah B. Rogers

“Orgullosa de ver a mi amigo, el presidente Milei, defender la libertad de expresión. Naturalmente, Estados Unidos también lo hace. Los podcasters no deberían ser encarcelados por memes”, escribió la funcionaria.

HM/DCQ