El PJ correntino ratificó la expulsión de Camau Espínola y rechazó el ajuste de Milei

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Corrientes mantuvo una reunión estratégica en su sede de la Capital para analizar la situación socioeconómica que atraviesa la provincia. Durante el encuentro, la conducción partidaria denunció el impacto del ajuste, los aumentos tarifarios y la pérdida del poder adquisitivo derivados de las políticas implementadas por el Gobierno nacional conducido por el presidente Javier Milei.

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La sesión contó con la participación de dirigentes locales y representantes del interior bajo una modalidad híbrida, rindiendo homenaje al expresidente del espacio, Fabián Ríos. En ese marco, la presidenta del PJ correntino, Ana Almirón, ratificó el posicionamiento político de la estructura partidaria frente al escenario nacional y provincial.

Pedido de informe por Camau Espínola y respaldo a Cristina Kirchner

Entre los puntos centrales del Orden del Día, el Consejo Provincial resolvió elevar un pedido de informe formal al Congreso Nacional del Partido Justicialista para efectivizar la expulsión del senador nacional Carlos "Camau" Espínola.

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La medida responde a los continuos reclamos de la militancia ante las inconductas partidarias del legislador por haber respaldado iniciativas clave de la gestión libertaria y que ahora responde al oficialismo provincial, liderado por Gustavo Valdés.

"Buscamos dar una respuesta al pedido de muchos afiliados y afiliadas que vienen sosteniendo el reclamo de sanciones partidarias", explicó la titular del partido, Ana Almirón, respecto al trámite legislativo y disciplinario contra el senador.

Por otra parte, el cuerpo partidario acordó por unanimidad expresar su ratificación del pedido de justicia y libertad para la presidenta del PJ a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, denunciando la persecución judicial en su contra. Finalmente, durante la jornada se puso en marcha el funcionamiento de nuevos órganos e institutos internos contemplados en la reciente reforma de la Carta Orgánica.