Crecida del Paraná en Chaco: alertan por caminos anegados y recomiendan retirar el ganado

La crecida del río Paraná comenzó a afectar caminos vecinales y terrenos bajos de la costa chaqueña. Ante ese escenario, la Administración Provincial del Agua (APA) declaró la alerta amarilla y recomendó a los productores ribereños anticipar el traslado de animales hacia zonas altas para evitar que queden aislados.

El presidente del organismo, Orlando Morán, informó que el hidrómetro de Barranqueras había registrado 4,50 metros. Según las proyecciones que expuso, el nivel podría llegar a 5,50 metros durante la primera quincena de octubre, aunque se trata de una estimación sobre la evolución de la creciente.

El funcionario vinculó el aumento del caudal con fenómenos climáticos en la cuenca alta. Explicó en declaraciones a Radio Libertad que, al subir, el Paraná vuelve a cubrir superficies que forman parte de su área natural de expansión: “Empieza a ocupar lugares que le pertenecen, como sus terrazas de invasión”.

Chaco promulgó la ley de inversiones: qué beneficios prevé y qué falta para aplicarla

El avance del agua sobre caminos y zonas productivas

Entre los sectores afectados, Morán mencionó el camino a Soto y las conexiones terrestres de la Isla del Cerrito, donde el agua ya había comenzado a avanzar sobre el terreno. Indicó que este tipo de anegamientos resulta previsible cuando la altura del río supera los cuatro metros.

“A los productores les recomendamos que, si tienen vacas en esa zona, las vayan sacando”, expresó. El Comité de Emergencia provincial coordina tareas con las autoridades de Isla del Cerrito, Barranqueras, Puerto Vilelas y Basail. Según explicó, se busca advertir a los pobladores con 10 a 15 días de anticipación para facilitar el movimiento de hacienda, asegurar alimento y organizar eventuales traslados.

Respecto del Área Metropolitana del Gran Resistencia, el titular de la APA sostuvo que la infraestructura y los equipos de respuesta están preparados para afrontar el escenario previsto. También aseguró que se realiza un seguimiento del funcionamiento de las bombas y los drenajes. “El área metropolitana y el este chaqueño están preparados para una situación de este tipo”, afirmó.

El PJ correntino ratificó la expulsión de Camau Espínola y rechazó el ajuste de Milei

Qué ocurre con los otros ríos de la provincia

Morán señaló que, al momento de la entrevista, los ríos Paraguay y Bermejo presentaban niveles bajos y normales para la época, sin un aporte adicional de caudal que agravara la situación del Paraná. Sobre el río Negro, indicó que escurría con normalidad y que sus compuertas permanecían abiertas, con protocolos de operación previstos ante lluvias abundantes.

Caída industrial en Corrientes: "Hay menos plata en la calle y lo paga la industria"

El funcionario también describió el contraste entre la costa y el interior chaqueño: mientras las localidades ribereñas se preparan para la creciente, las zonas productivas del interior enfrentan escasez de agua. En ese contexto, planteó la necesidad de mejorar su distribución mediante el sistema de canales y considerar el recurso tanto para la prevención de inundaciones como para la producción.

Por último, recomendó seguir los reportes de los organismos oficiales y del Servicio Meteorológico Nacional, y evitar la circulación de información sin verificar sobre la evolución del fenómeno.