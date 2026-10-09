Las primeras encuestas rumbo al balotaje presidencial en Brasil ubican a Flávio Bolsonaro por delante de Luiz Inácio Lula da Silva, a poco más de dos semanas de la segunda vuelta electoral. Los sondeos de Datafolha y AtlasIntel muestran una ventaja para el candidato del Partido Liberal (PL), aunque con diferencias en la intención de voto que registra cada consultora.

Según Datafolha, Bolsonaro reúne el 52% de los votos válidos, frente al 48% de Lula. El relevamiento fue encargado por Globo y Folha de S.Paulo y se realizó entre el 6 y el 8 de octubre sobre una muestra de 2520 votantes, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Flávio Bolsonaro sumó el apoyo de Augusto Cury y busca ampliar su ventaja sobre Lula antes del balotaje

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Por su parte, una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News le asigna a Bolsonaro el 53% de los votos válidos, contra el 47% del actual mandatario. El estudio se realizó entre el 3 y el 8 de octubre, con la participación de 5026 votantes.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula alcanzó el 45,16%. La diferencia entre ambos fue de alrededor de 2,2 millones de sufragios.

Qué dicen las encuestas sobre la intención de voto en Brasil

El sondeo de Datafolha también midió la intención de voto sobre el total de los consultados, incluidos quienes no expresaron una preferencia por alguno de los candidatos. En ese escenario, Flávio Bolsonaro alcanza el 49% y Lula, el 45%. Además, el 5% afirmó que votaría en blanco o anularía su voto, mientras que el 1% permanece indeciso.

Para calcular los votos válidos, las encuestadoras excluyen los votos en blanco, nulos y las respuestas de quienes no definieron su elección. Ese es el criterio que se utiliza para determinar el resultado oficial de la elección presidencial brasileña.

Datafolha también consultó a quienes habían votado por candidatos que quedaron fuera del balotaje, entre ellos Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema. De ese grupo, el 46% afirmó que ahora votaría por Bolsonaro, mientras que el 32% se inclinó por Lula y el 15% dijo que elegiría el voto en blanco o nulo.

El dato cobra relevancia porque ambos candidatos necesitan ampliar su base electoral para la segunda vuelta. Sin embargo, la transferencia de votos no es automática y las preferencias relevadas pueden cambiar antes de la votación del 25 de octubre.

En qué sectores tiene ventaja Lula y dónde se impone Bolsonaro

Aunque los sondeos muestran una diferencia favorable al candidato del PL en el resultado general, Lula conserva una ventaja en distintos segmentos del electorado. De acuerdo con Datafolha, el presidente reúne el 61% de las preferencias en la región Nordeste, frente al 35% de Bolsonaro.

El mandatario también se impone entre las personas con educación primaria, con el 55% contra el 41%, y entre quienes perciben ingresos de hasta dos salarios mínimos, con el 52% frente al 41%. Entre los votantes católicos, la diferencia es de 53% contra 41%, también a favor de Lula.

Las elecciones en Brasil pueden cambiar el rumbo político de América Latina

Bolsonaro, en cambio, registra una ventaja marcada entre los votantes evangélicos, con el 69% frente al 25% del presidente. También lidera en la región Sur, donde alcanza el 58% contra el 35% de Lula.

La distribución de los apoyos muestra que la disputa electoral no se limita a la diferencia nacional entre ambos candidatos. Las preferencias varían según la región, los ingresos y la religión de los votantes, entre otros factores.

El nivel de participación, otra incógnita rumbo al 25 de octubre

Además de los apoyos que puedan sumar los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta, la participación electoral será otro factor relevante. En la primera ronda, más de 33 millones de brasileños no fueron a votar, lo que representó cerca del 21% del electorado y marcó el nivel de abstención más alto para una primera vuelta presidencial desde 1998.

Datafolha registró que el 94% de los consultados considera que ya tiene su voto completamente decidido, mientras que el 6% señaló que todavía podría cambiar de opinión. El relevamiento también mostró que el 49% desaprueba la gestión de Lula y el 48% la aprueba.

Con estos datos, la campaña entra en la recta final antes de la segunda vuelta. Lula buscará movilizar a los votantes que no participaron de la primera elección y conservar el respaldo de los sectores donde mantiene ventaja, mientras que Bolsonaro intentará consolidar el apoyo obtenido en la primera ronda y sumar adhesiones de otras fuerzas políticas.

LB/LT