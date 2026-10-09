Flávio Bolsonaro sumó el apoyo de Augusto Cury y busca ampliar su ventaja sobre Lula antes del balotaje

Flávio Bolsonaro sumó un respaldo importante de cara al balotaje presidencial en Brasil. El candidato del Partido Liberal (PL) recibió este jueves el apoyo del escritor Augusto Cury, quien quedó tercero en la primera vuelta del domingo con el 2,89% de los votos, cerca de 3,4 millones de sufragios.

El acuerdo se concretó después de una reunión entre ambos, en la que el equipo de Cury presentó un documento con compromisos políticos que Bolsonaro firmó. El respaldo representa un nuevo aliado para el senador en la disputa contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se definirá el próximo 25 de octubre.

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“Es una persona con un corazón muy grande”, afirmó Bolsonaro al confirmar el encuentro. También sostuvo que el escritor tiene ideas similares a las suyas. Cury, por su parte, aclaró que no formará parte de un eventual gobierno y que mantendrá su independencia de pensamiento.

Qué acordaron Flávio Bolsonaro y Augusto Cury

El documento, titulado “Acuerdo de compromiso público con Brasil”, establece ocho ejes de trabajo. Entre ellos figuran el fin de la reelección presidencial, una reforma educativa con mayor reconocimiento a los docentes, mejoras en el sistema de salud mediante la telemedicina y medidas de protección integral para las mujeres.

La propuesta también incluye el impulso al cooperativismo, el financiamiento de microempresas, el desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos. Además, plantea la pacificación nacional y el compromiso de gobernar para todos los brasileños.

El acuerdo menciona la defensa de la democracia, la alternancia en el poder y el desarrollo económico y social. También incorpora los desafíos que plantean la inteligencia artificial, la robótica y las nuevas tecnologías.

Cury había afirmado que no respaldaría a ninguno de los candidatos después de la primera vuelta. Sin embargo, finalmente se inclinó por Bolsonaro, mientras que el entorno de Lula había intentado acercarse al escritor para conseguir su apoyo o, al menos, evitar que se pronunciara a favor de su rival.

La ventaja de Flávio Bolsonaro y los votos que faltan

El respaldo de Cury se suma al de Ronaldo Caiado, quien también apoyó al candidato del PL después de los comicios del domingo. Caiado quedó quinto en la primera vuelta y obtuvo cerca de 2,6 millones de votos. Renan Santos, cuarto en la elección, anunció que no respaldará a ninguno de los dos postulantes.

La primera vuelta dejó a Bolsonaro por delante de Lula por una diferencia de alrededor de dos millones de votos. Sin embargo, el resultado del balotaje dependerá también de cómo se distribuyan los sufragios de los candidatos que quedaron fuera de la segunda ronda y de la participación electoral.

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En los comicios del domingo, más de 33 millones de personas no fueron a votar, lo que representó cerca del 21% del electorado. Fue el nivel de abstención más alto para una primera vuelta presidencial desde 1998. Además, casi seis millones de electores votaron en blanco o anularon su sufragio.

El presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Kassio Nunes Marques, señaló que las autoridades buscarán reforzar las medidas para reducir la abstención en la segunda vuelta.

Lula y Bolsonaro enfrentan el desafío de convencer a los indecisos

Pese a la polarización entre los dos candidatos, una parte del electorado todavía no definió su voto. Entre los motivos aparecen el rechazo a ambos espacios políticos, las denuncias de corrupción y las preocupaciones por la situación económica.

Flávio Bolsonaro está bajo investigación por corrupción, mientras que Lula estuvo preso durante 19 meses por causas vinculadas con corrupción y lavado de dinero, cuyas condenas fueron posteriormente anuladas. Por su parte, el expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato del PL, cumple una condena de 27 años por su participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Las críticas a los dos candidatos también conviven con el malestar por el costo de vida y el desgaste de la disputa política. En ese escenario, conseguir que los votantes indecisos y quienes se abstuvieron en la primera vuelta participen el 25 de octubre será uno de los principales desafíos de las campañas.

LB/ff