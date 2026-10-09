El Gobierno autorizó que el Ejército Argentino participe en un ejercicio militar con Brasil: cuándo y dónde será

El Gobierno autorizó, a través del Decreto 1157/2026, publicado la madrugada de este viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial, que el Ejército Argentino participé de un ejercicio militar con Brasil.

La actividad se llevará a cabo entre el 10 y el 17 de octubre en el campo de instrucción Barao de Sao Borja, en la ciudad brasileña de Rosario do Sul.

Qué dice el Decreto 1157/2026

El texto comienza remarcando que “oportunamente, se envió al H. CONGRESO DE LA NACIÓN para su tratamiento el pertinente proyecto de ley tendiente a autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas que se detallan en sus Anexos, a realizarse durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, el cual aún no ha tenido tratamiento en la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Argentina elige su propio Brasil

Y agrega que “entre los ejercicios previstos en el proyecto de ley del Plan Anual de Ejercicios Combinados comprendido en el precitado período se encuentra el ‘ARANDÚ 2026’, el cual se desarrollará en la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL entre los días 10 y 17 de octubre de 2026”.

Remarcando que “dicho ejercicio tiene por finalidad incrementar los lazos de unión, cooperación y confianza entre el EJÉRCITO ARGENTINO y el EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y contribuir a la integración con el principal aliado estratégico en el ámbito de la defensa regional a partir del logro de la interoperabilidad de organizaciones militares de diferente naturaleza operativa”.

Lo que Brasil le anticipa a la Argentina

E indicando que “la participación del EJÉRCITO ARGENTINO en el Ejercicio ‘ARANDÚ 2026’ señala su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional, manteniendo su reputación como actor relevante a nivel global”.

Por esos motivos, se autoriza “la salida del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para la participación en el Ejercicio Combinado ‘ARANDÚ 2026’ a llevarse a cabo en el campo de instrucción ‘BARÃO DE SÃO BORJA’ de la ciudad de ‘ROSARIO DO SUL’ de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, entre los días 10 y 17 de octubre de 2026, conforme se detalla en el ANEXO I (IF-2026-97038716-APN-SAID#MD) que forma parte integrante de la presente medida”.