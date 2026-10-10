Impacto en el empleo industrial: se perdieron más de 66 mil puestos entre todas las provincias

Desde el primer trimestre de 2024 hasta el mismo período de 2026 se perdieron más de 66.000 empleos industriales en el total de las provincias, mientras que solamente tres subjurisdicciones fueron las que crearon empleos nuevos.

En concreto, la caída del empleo en el rubro industrial fue de 66.262 puestos menos en el primer trimestre del año frente al mismo de 2024, lo que equivale a una contracción del 5,2%. A nivel nacional, esa pérdida explica casi la mitad (45%) de la merma total del país.

Caída del empleo

La industria manufacturera es uno de los sectores que más mano de obra demanda dentro del país. Para graficar esta situación, entre el Gran Buenos Aires (27,1%), el resto de la provincia de Buenos Aires (15,3%), la Ciudad de Buenos Aires (14%), Santa Fe (10,9%), Córdoba (9%) y Mendoza (4%) se explicaba el 80,5% del empleo industrial argentino total en 2024.

Para el primer trimestre del 2026, la situación es relativamente similar: los partidos del GBA siguen mostrando el mayor volumen de empleo industrial del país pero con un grado de participación menor al de dos años atrás (26,5%, -0,6 p.p.).

El resto de PBA sigue en segundo lugar con 15,3% (+0,2 p.p. vs. 2024) y CABA se afirma en el podio con 14,1% (+0,1 p.p.); Santa Fe conserva el cuarto lugar con 11,1% (+0,2 p.p.), Córdoba presenta una participación del 9,1% (+0,1 p.p.) y Mendoza del 4% (igual nivel que en 2024). Entre los seis pasan a explicar el 80,3% del empleo industrial total, 0,2 p.p. menos que hace dos años.

"Que una jurisdicción haya ganado participación no implica necesariamente que hayan crecido sus puestos de trabajo, sino que aumentó su peso relativo dentro del empleo sectorial nacional. Aún con una caída, una provincia puede haber incrementado su participación si su contracción fue menor que la registrada en otras jurisdicciones", explicó el informe de la consultora Politikon Chaco, publicado por NA.

Cuáles son las tres provincias que generaron empleos

Del total de las 24 subjurisdicciones nacionales, únicamente tres lograron generar nuevos puestos de empleo en la industria manufacturera.

Se trata de Santa Cruz (+11,8%), Neuquén (+9,2%) y Río Negro (+7,8%), con 420, 1.216 y 1.205 nuevos puestos, respectivamente. Entre las tres sumaron 2.841 empleos nuevos.

En la primera, la suba está explicada casi en su totalidad por la rama de elaboración de alimentos, que registró un alza del 19,7% equivalente a 448 puestos de trabajo; y también hubo aporte de las actividades de Maquinaria y equipo (+74).

Para la segunda, la actividad de mayor aporte absoluto fue Maquinaria y equipo (622), seguida por Otros minerales no metálicos (295) mientras que, en términos relativos, el que más creció fue Muebles (+54,8%).

Y en la última, también Alimentos fue la rama con mayor aporte de nuevos puestos de trabajo en valores absolutos con (1.360), acompañada, desde lejos, por Otros minerales no metálicos (94).

Las más afectadas

Sin embargo, en el resto de los territorios el resultado fue negativo: entre las caídas más leves se encuentran las de Formosa (-1,1%), San Juan (-1,2%) y Entre Ríos (-2,6%). Además, hubo otras siete subjurisdicciones (Santa Fe, Tucumán, Resto de Bs. As, Catamarca, Córdoba, Mendoza y CABA) que registraron caídas mayores al promedio general.

El peor caso fue el de La Rioja, con una contracción del 15%, seguida por La Pampa (-12,8%), San Luis (-11,3%) y Misiones (-10,1%).

Así, el total perdido de empleos industriales asciende hasta los 69.103 puestos menos. Por ende, el saldo general para el total de subnacionales, para el período analizado, es de -66.262 puestos de trabajo registrados en la industria.

GBA aparece como la más afectada en términos absolutos, con una pérdida de 25.623 empleos, seguidos por CABA (-8.617) y el resto de Buenos Aires (-8.064).

"Este resultado es consistente con el elevado peso que estas tres jurisdictions tienen sobre el empleo industrial registrado nacional, por lo que una variación porcentual de similar magnitud se traduce en una mayor pérdida de puestos en términos absolutos", consigna el informe.

Misiones es una de las provincias que presenta una dinámica diferente: pese a ubicarse novena por cantidad de puestos de trabajo industriales, registra la sexta mayor caída absoluta, con -2.289 puestos.