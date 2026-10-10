Encuesta: cuáles son los intendentes del Conurbano con mejor imagen

En la medición mensual sobre la imagen que tienen los intendentes de los principales municipios del Conurbano bonaerense, el jefe comunal del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se ubicó en el primer lugar del ránking. El segundo puesto quedó para su colega de Escobar, Ariel Sujarchuk, mientras que el podio lo completó Federico Otermín, de Lomas de Zamora.

El sondeo que realiza la consultora CB Global Data en el mes de octubre le dio un diferencial de 24,4 puntos porcentuales a Gray. Tuvo un incremento en su imagen positiva del 0,7% respecto de septiembre. Sobre 566 personas que fueron entrevistadas en su distrito, un 44,8 consideró a su gestión como "muy buena" y otro 15,7% como "buena". La imagen es negativa, en este caso, para un 36,1% de quienes opinaron.

Gray subió un puesto ya que terminó segundo en septiembre, mientras que Otermín perdió dos lugares.

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Esta encuesta ordena a los intendentes de acuerdo a su diferencial de imagen, el indicador que surge de restar la imagen negativa de la positiva. No solamente refleja el nivel de conocimiento de cada dirigente, sino también el saldo entre quienes tienen una opinión favorable y quienes mantienen una percepción negativa.

Sujarchuk ocupa el segundo puesto. El intendente de Escobar sumó un saldo positivo de +22,9 puntos. El 59,6% expresó su opinión positiva. Tercero quedó Otermín, de uno de los distritos más poblados del sur del Gran Buenos Aires, con el 58,9% de imagen favorable.

Los que siguen en el ránking son Federico Achaval (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Jaime Méndez (San Miguel), Juan José Fabiani (Almirante Brown) y Julio Zamora (Tigre). En el caso de Fabiani, quien completa el mandato de Mariano Cascallares quien en 2025 ganó una banca en la Legislatura provincial, es notable también el alto porcentaje (un 61,6%) que optaron por el No sabe/no contesta.

En el pelotón del medio entre los 24 intendentes incluidos en la muestra que se efectuó entre el 1 y el 4 de octubre, la particularidad fue que están todas las mujeres, que son 5, que gobiernan en el GBA. En el noveno lugar quedó Soledad Martínez (Vicente López) y luego la siguen Mariel Fernández (Moreno), Eva Mieri (Quilmes), Fernando Espinoza (La Matanza), Lorena Espina (José C. Paz), Magdalena Sierra (Avellaneda), Gastón Granados (Ezeiza) y Andrés Watson (Florencio Varela).

El otro extremo de la tabla, el de los de peor desempeño tiene en el último lugar a Julián Alvarez (Lanús), quien acumula un diferencial negativo de -20,2 puntos porcentuales. Lo anteceden Gustavo Menéndez (Merlo), con -19,9 y Ramón Lanús (San Isidro), con un -18,7 puntos. Alvarez fue el que más cayó en el mes, con un descenso de -5,1. Mientras que el que más creció en ese sector, Fernando Moreira (San Martín) mejoró su performance en + 4,6 puntos.

El estudio online, que se realizó entre los primeros cuatro días de octubre, se hizo en los 24 distritos del GBA, sobre un total de 14.815 personas (un promedio de entre 485 y 751 casos por municipio). El margen de error del muestreo es del +/- 3 a 4%.