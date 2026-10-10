El embajador de EE.UU. volvió a criticar el uso de tecnología de origen chino

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a advertir sobre el uso de la tecnología china y esta vez se centró en las consecuencias de elegir proveedores solamente por sus precios.

“Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino”, aseveró el diplomático mediante una publicación que compartió en su cuenta de la red social X respecto a una reunión con un ejecutivo de Oracle.

Y agregó: “Porque una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa”.

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El funcionario sostuvo que la libertad de mercado tiene que estar acompañada por condiciones de seguridad de los productos y servicios que se contratan. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¡Es ahora!”, concluyó.

Esa publicación retomó otro posteo en el que Lamelas indicó que “buena parte de las finanzas, el comercio y el consumo masivo de la Argentina funciona con bases de datos de Oracle” y resaltó: “Tecnología estadounidense que impulsa el desarrollo local y moderniza los negocios”.

En esa línea contó que “Matis Pellerin, VP de Asuntos Gubernamentales Globales de la compañía, viajó desde París. Con él analizamos cómo la superinteligencia puede acelerar la transformación de empresas y servicios”.

“Coincidimos en algo clave: la infraestructura para exportar recursos estratégicos necesita una base tecnológica segura. Y esa base empieza por proveedores confiables”, concluyó.

En agosto, durante el AmCham Energy Forum 2026, Lamelas alertó que la presencia de tecnología china en la infraestructura relacionada con Vaca Muerta podía obstaculizar la llegada de capitales extranjeros.

El embajador aseguró que “todo está controlado por el Partido Comunista chino” y recordó que en Estados Unidos está prohibida la compra y venta de equipos de Huawei. “¿Por qué en uno de los países más libres no se pueden usar estos dispositivos? Porque no son seguros”, aseveró en un mensaje que tuvo como destinatarios a empresas y autoridades provinciales que analizan inversiones en infraestructura digital para el yacimiento.

Ante ese panorama, marcó que “la seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países”.