Cumbre entre Milei y Bullrich para encauzar las diferencias

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación Argentina, Patricia Bul lrich, se reunió este viernes con el presidente Javier Milei, luego de sus múltiples desmarques sobre el rumbo del Gobierno. Fue un cónclave que todas las partes calificaron de positivo pero que no tuvo anuncios de relevancia. Solo gestos para enfriar el enfrentamiento.

“Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, escribió Bullrich en X y remató su mensaje con la sigla libertaria “TMAP”, “todo marcha acorde al plan” tras un encuentro que tuvo dos horas.

Por su parte, Milei también se refirió a la reunión en sus redes sociales. “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, publicó en Instagram. La sigla hace referencia al lema “Make America Great Again”, asociado a Donald Trump. Milei suele parafrasearlo con la traducción “Hacer Argentina grande otra vez”, pero esta vez prefirió la alocución que se refiere al país del norte.

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El encuentro se produjo después de varios cruces y diferencias públicas entre la senadora y el Gobierno por distintas decisiones de gestión. Las divergencias de la ex ministra de Seguridad con el Poder Ejecutivo fueron semanales, lo que obligó al oficialismo a ensayar una justificación bajo un dicho: “Patricia es Patricia, siempre actúa de la misma manera”, expresaron. Y agregaron que la dirigente libertaria en realidad busca “pegarle” al Gobierno para cotizar sus acciones y llegar de la mejor manera a la negociación electoral de 2027.

En Casa Rosada, de acuerdo a lo que pudo corroborar PERFIL, creen que esa es la estrategia bullrichista y que derivará, tarde o temprano, en reclamos de la dirigente para que sus lugartenientes ingresen en las nóminas libertarias. A su vez, poseen la convicción de que la ex candidata a presidenta no va a romper con LLA simplemente porque “no tiene a donde ir”. Otras voces libertarias consideran que Milei, para contener a su alfil, debe ofrecerle la vicepresidencia. Una forma contundente de alinearla y evitar que las disputas puertas adentro cobren volumen.

En este marco, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó en su última conferencia de prensa que la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta apoya la candidatura de Milei para las elecciones presidenciales de 2027.

Entre los principales desacuerdos estuvieron el tratamiento de la Ley de Tierras, el DNU 70/2023 y los cambios vinculados con Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. El 30 de septiembre, Bullrich consideró apresurado avanzar con el capítulo de tierras de la Ley de Propiedad Privada antes de que la Justicia se pronunciara sobre el decreto.

“Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos”, sostuvo.

También cuestionó que las modificaciones sobre Discapacidad no se hubieran discutido previamente en la mesa política del oficialismo. “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”, reclamó el 18 de septiembre.

A esas distancias se sumó su decisión de votar en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesto por el Poder Ejecutivo, por su actuación en el caso Chocobar. Bullrich anunció esa postura el 7 de octubre.

Una perla más: dejó abierta la chance de competir por la presidencia. En una entrevista periodística, mencionó que “siempre hay que saber cuál es tu momento. Yo probé una vez y no llegué. Ahora voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país. No me voy a apurar. Tampoco tengo tanto tiempo”, expresó.

Ante la consulta concreta sobre si todavía conserva el sueño de conducir la Casa Rosada, Bullrich respondió: “Si vos me decís, ese sueño, ¿lo querés llevar adelante? Digo sí. Tengo la idea de cómo transformar muchísimas cosas en el país y de cómo llegar al bienestar de todos”.