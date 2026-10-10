Jorge Macri eligió a un hombre de Angelici para un área clave

Francisco Quintana empezó a militar en el PRO de muy chico: fue presidente de la Juventud con apenas pasados sus 20 años, funcionario porteño, presidió la Legislatura de la Ciudad y estuvo muy cerca de ser secretario del Interior si Mauricio Macri reelegía en 2019. Tras pasar por la presidencia del Consejo de la Magistratura y luego como secretario de Justicia – siempre en la Ciudad -, Jorge Macri lo eligió ahora para ocupar una silla clave: la secretaría de Gobierno, un lugar estratégico para la gestión pero, sobre todo, para el armado territorial de cara a la campaña 2027.

Quintana viene con dos apoyos clave que resultaron estratégicos para la decisión del jefe de Gobierno. En primer lugar: Daniel “el Tano” Angelici, uno de los dirigentes políticos más poderosos de la Ciudad y quien se transformó en una persona clave para Jorge Macri en el reordenamiento político después de la derrota de 2025 del PRO.

Angelici es el mandamás en el área judicial del PRO y de la UCR y mantiene un núcleo de vínculos que van desde su íntima amistad con Mauricio Macri a dirigentes de La Libertad Avanza hasta su radicalismo amado. El “Tano” fue quien le planteó al jefe de gobierno que Quintana era la persona ideal para la secretaría de Gobierno. Lo mismo pensó Fernando de Andreis, el diputado nacional y secretario General del PRO.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con todo, el segundo apoyo clave es el del expresidente, quien no solo avaló la designación, sino que hasta expresó, entre sus íntimos, que era una decisión inteligente de parte de su primo elegir a una figura amarilla como Quintana.

Con esos pergaminos - más una silla en la Fundación Pensar con María Eugenia Vidal -, recién ayer comenzó a enhebrar lo que será su futura gestión. Se reunió con Ezequiel Sabor, el secretario saliente y otro hombre histórico del PRO, para diseñar la transición.

Para Jorge Macri el área de Gobierno es importante en materia de gestión (tiene a su cargo los espacios verdes, el registro civil y defensa del consumidor, entre otras) pero, ante todo, tiene la misión de vincularse con las 15 comunas que componen el territorio porteño. Justamente por ello, pensando en el armado para ir por la reelección, el jefe comunal pensó que era una silla que le cabía perfectamente.

Esta relación con los comuneros se había quebrado cuando en 2024 César “el Tuta” Torres había ocupado ese lugar que terminó con la derrota electoral de mayo de 2025. Tras ese fiasco, Sabor lo reemplazó y generó un buen vínculo que hoy heredará Quintana.

En ese marco, Quintana no solo será parte del gabinete sino que se sumará a dos mesas: la política y la parlamentaria. Para la primera, que se reúne los miércoles, se encontrará con viejos conocidos del PRO: desde la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez (se criaron políticamente juntos en la juventud PRO) pasando por el ministro de Justicia, Gabino Tapia (su jefe hasta hoy) o el propio Angelici.

Para la mesa parlamentaria se sentará con su amigo Christian Gribaudo, el secretario administrativo de la Legislatura y de quien fuera jefe de campaña cuando intentó ser presidente de Boca Juniors años atrás.

Finalmente, también el flamante secretario de Gobierno deberá articular con los aliados y la oposición. Desde los legisladores del PRO pasando por la UCR, el bloque de Horacio Rodríguez Larreta hasta los libertarios, donde también armó un buen vínculo.