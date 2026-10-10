Oro en disputa, ampliaciones de denuncias y Bausili bajo presión

La auditoría de la AGN volvió a poner a Santiago Bausili en el centro de la escena. La oposición peronista ya prepara una nueva ofensiva política y judicial por el manejo de las reservas del Banco Central convencido de que el próximo informe, dedicado a la trazabilidad del oro físico enviado al exterior, terminará de comprometer al titular de la entidad.

Contradicciones

El primer problema para Bausili es que el análisis de la AGN conocido hace pocas horas contradijo sus explicaciones ante los senadores. El funcionario sostuvo en el Congreso que los movimientos del oro estaban auditados y que los balances no tenían observaciones. Sin embargo, el análisis de las cuentas de 2025 acaba de exponer un resultado negativo de 1.023 millones de dólares por operaciones financieras vinculadas con el metal. La cifra surge de pérdidas por opciones financieras y del pago de primas, según el organismo de control. No sólo no estaba hecho el análisis, sino que llegó con esas observaciones negadas.

Di Tullio y Olmos: el peronismo puso en aprietos al titular del Banco Central y ahora se prepara para profundizar la ausencia de información. Creen que cae.

Para el peronismo, el episodio vuelve a colocar al oficialismo del lado de la especulación financiera, de la “timba”. Una imagen que asocia con las decisiones económicas de Javier Milei y Luis Caputo. “Están vendiendo el oro de la abuela. Venden a su propia abuela”, sintetizan en el espacio opositor.

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Denuncia en la Justicia

La controversia también llegó a los tribunales. El abogado Gregorio Dalbón se adelantó y presentó una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo; Bausili y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet. Busca que se investigue quién tomó y autorizó las decisiones, qué riesgos se asumieron y si las operaciones provocaron un perjuicio para el Estado.

Los senadores darán el siguiente pasó y ampliarán la denuncia ya avanzada aportando el análisis del balance de la entidad financiera que se acaba de completar.

Pero la apuesta política de la oposición está en el informe que llegará en apenas unos días. La AGN confirmó que el trabajo sobre la gestión de las reservas físicas de oro ya fue remitido al Banco Central para que presente su descargo. Allí deberán aparecer las respuestas sobre los traslados de los lingotes al exterior, una operación que Bausili defendió ante el Senado y cuya ubicación sigue bajo discusión política.

Hay tres preguntas centrales: por qué se decidió sacar el oro del país, cuál fue su destino exacto y qué beneficio concreto obtuvo el Banco Central. También quieren conocer la trazabilidad de los lingotes. Bausili aseguró ante los legisladores que estaba en Suiza. La oposición espera que la documentación sobre los movimientos permita precisar su ubicación y sostienen que el destino es Londres.

La defensa libertaria

La defensa del Central no tardó en llegar. La entidad sostuvo que las operaciones fueron parte de una política de cobertura que aplica desde 2007 y que no corresponde evaluar los derivados de manera aislada. Según su comunicado, al considerar el efecto combinado de las operaciones y la valorización del metal, la posición en oro dejó una ganancia neta de 2.505 millones de dólares durante 2025. Además, acusó a la conducción de la AGN de actuar con fines políticos.

La respuesta no cerró la discusión. El informe contó con las firmas de los auditores avalados por La Libertad Avanza, Mariano Piazza y Mónica Almada, aunque ambos dejaron planteadas disidencias parciales. Pero la voz disidente fue la del radical Luis Naidenoff, quien planteó reparos sobre la correspondencia entre esas conclusiones y los números relevados. Lo cierto es que le es difícil al oficialismo desestimar el resultado de un organismo de control que no tiene cuestionamientos.

El peronismo ya había pedido la interpelación de Bausili, pero el planteo por ahora no tuvo avances. En paralelo, la reforma de la Carta Orgánica del Central que impulsó Milei fue aprobada en el Senado con modificaciones y deberá volver a Diputados. Entre los cambios que se discutieron estuvo el mecanismo para designar y remover a los directores de la entidad, una cuestión sensible para el Gobierno, que buscaba establecer mayores garantías para la conducción del organismo e incluso, dejar a Bausili a cargo, más allá del mandato libertario.

Un proyecto complicado

Ahora, en el peronismo creen que el proyecto puede quedar cajoneado en Diputados. Las explicaciones de Bausili sobre el oro y las nuevas observaciones de la AGN debilitaron la defensa política de una reforma que el oficialismo presentaba como una de sus prioridades.

La próxima auditoría será, para la oposición, la prueba decisiva. Si el informe no logra despejar las dudas sobre el traslado, el destino y la utilidad de los lingotes, el Gobierno tendrá que enfrentar una discusión que excede los números de un balance: quién decidió comprometer un activo estratégico, bajo qué condiciones y con qué controles. En ese escenario, el peronismo cree que sostener a Bausili le será cada vez más difícil a La Libertad Avanza. Creen que las horas del titular de la entidad están contadas.