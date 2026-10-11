Santa Cruz, La Rioja y San Luis: el podio de las provincias con mayor mora

Mientras se espera para que la Cámara de Diputados trate los proyectos sobre endeudamiento el próximo 15 de octubre, la mora continúa en aumento y en agosto llegó al 19,5%, con provincias que superan holgadamente el 25%. A su vez, casi un tercio de quienes refinanciaron sus deudas en lo que va del año volvió a caer en atrasos de pagos. Pero quizás el dato más preocupante aparece cuando se mira el destino de ese crédito. Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 26% lo hizo principalmente para comprar alimentos.

El podio de las provincias con las tasas de incumplimientos más elevadas superan el 25%. En agosto, Santa Cruz pasó a encabezar el ranking nacional de mora con una tasa del 26,75%, así desplazó del primer puesto a La Rioja, que se ubicó segunda con un 25,44%. El podio lo completó San Luis, con un 25,12%. En el otro extremo del cuadro comparativo, las jurisdicciones con menor nivel de atraso también mostraron variaciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró una tasa de mora del 12,9%, se ubicó como el distrito con menor índice del país. Le siguió La Pampa con un 13%, siempre de acuerdo a datos del nuevo informe del Mapa de la Deuda.

El estudio también alertó por las refinanciaciones, que no logran resolver el problema de fondo de los hogares. El 30,5% de las personas que hicieron una refinanciación de sus deudas durante 2026 volvió a caer en mora. En contraposición, apenas el 18,9% logró registrar una mejora efectiva en su perfil financiero tras renegociar sus compromisos.

Se puede observar que las refinanciaciones de pasivos implementadas a lo largo de 2026 no están funcionando como una solución sostenible para salir del sobreendeudamiento, sino que en la mayoría de los casos terminan agravando o postergando el conflicto. Según el equipo de investigadores, que elaboraron el análisis,“esto se debe a que la refinanciación no se da en un contexto de mejora de los ingresos de las familias afectadas”. “El dato del 30,5% de reincidencia demuestra que renegociar no equivale a desendeudarse. Hoy las familias toman nuevas condiciones simplemente para ganar tiempo, pero con costos que terminan siendo una trampa”, agregaron.

Pero otra luz de alarma se enciende cuando se mira para qué se usa el crédito en las personas. Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 26% lo hizo principalmente para comprar alimentos, el 21% para cubrir gastos cotidianos del hogar, el 15% para pagar servicios, impuestos u otras obligaciones y otro 14% para pagar otras deudas, según un trabajo elaborado por la Fundación Pensar. La situación, además, muestra una fuerte desigualdad: el atraso alcanza al 72% entre los sectores de menores ingresos y al 30% entre los sectores altos. Otro dato: el fenómeno adquiere especial relevancia entre las mujeres, donde el porcentaje alcanza el 63%.

“El crédito ya no aparece sólo como una herramienta para comprar en cuotas: para muchos hogares se está convirtiendo en una forma de llegar a fin de mes. Y ahí aparece la mora. El 54% de los argentinos dice haberse atrasado o haber dejado de pagar algo por motivos económicos en los últimos meses. Entre ellos, lo más frecuente son los servicios, seguidos por la tarjeta de crédito y los préstamos o deudas”, destacó el documento.

Y el horizonte tampoco aparece despejado hacia adelante. “Entre quienes tienen deudas, apenas el 36% cree que podrá saldarlas; el 37% considera que no podrá hacerlo y otro 26% no sabe. Sólo uno de cada tres deudores tiene hoy la certeza de que podrá cumplir con sus compromisos”, cerró la investigación del centro de estudios del PRO.