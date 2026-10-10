Cuando Javier Milei anunció en junio de 2023 que Marcela Pagano sería candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA), entre elogios y loas a su tarea periodística, jamás hubiera imaginado que estaba incorporando al Congreo en particular, pero al universo político en general, a quien dos años después se convertiría no solo en una adversaria de altísimo perfil, sino que además en la dirigente que motoriza muchas de las denuncias por presunta corrupción o manejos de gestión poco claros que llegan a Tribunales acusando al Gobierno libertario.

Las instancias que llevaron de la sociedad política al enfrentamiento sin retorno han sido múltiples, y conocidas, pero el nombre de la legisladora del monobloque Coherencia es tema este sábado por un largo reportaje que concedió a la Agencia Noticias Argentinas, en la que recalcó que el presidente Javier Milei "tiene la banda y el micrófono, pero la que manda en el Gobierno es su hermanda, Karina Milei, a la que nadie votó pero maneja la lapicera, la agenda, nombra a los candidatos y controla lo que pasa en Olivos, con los Menem como sus gerentes...".

En esa frase puede resumirse el tenor su reportaje con NA, donde volvió a insistir en el mensaje de la carta que publicó hace un tiempo señalando que Milei "está rodeado de oportunistas y aduladores" y contó que en LLA "me callé un tiempo viendo lo que pasaba, hasta que entendí que el silencio me hacía cómplice", de allí su alejamiento y luego las denuncias que fue impulsando. Unas de las últimas y más resonantes fue la trama que contó de los presuntos negocios de la familia Agudiez en la Residencia de Olivos, donde denunció que muchas de las compras que se hacían de manera oficial terminaban según sus denuncias en una empresa de catering privado de Belén Agudiez, íntima amiga y mano derecha en Olivos justamente de Karina Milei.

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La comisión de Juicio Político, principio del fin

El punto que marcó, de alguna manera, el camino de Pagano en LLA fue su nombramiento en abrir 2024 como titular de la importante Comisión de Juicio Político. Allí la promocionaba Oscar Zago, todavía jefe de Bloque y luego también defenestrado del universo oficialista, pero como se recordará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem canceló la sesión de la comisión forma sorpresiva y abrió un conficto con ribetes de escándalo, en el que durante semanas se debatió si la votación en la comisión nombrando a Pagano tenía o no validez legal.

Siguieron tensiones crecientes y finalmente en agosto de 2025, Pagano dejó LLA, junto Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta.

La entrevista con NA

Vamos entonces al reportaje que la legisladora concedió a la agencia Noticias Argentinas, con su contenido textual:

Noticias Argentinas: Además del "catering-gate" ¿estás enterada sobre alguna otra situación 'poco clara' por parte del Gobierno? ¿Tenés planificado realizar otras denuncias?

Marcela Pagano: "Poco claras" es generoso. El catering es apenas la cocina. Antes denuncié la licitación de casi $700 millones para mantener Olivos y la (Casa) Rosada, donde las dos empresas que "competían" eran del mismo grupo; el contrato estatal de la asistente personal de Karina (Milei); el patrimonio de (Manuel) Adorni, que terminó renunciando; el crédito de $52.600 millones que el Banco Nación quiso darle a una empresa mientras trasladaba al gerente que se negó a firmar; y el desvío de la plata de las rutas. Va a haber, pero yo no anuncio denuncias, las presento: primero el sello de Comodoro Py, después el tuit. Y Olivos no terminó: ya fui dos veces a ampliar.

NA: ¿Quedaron personas adentro de LLA que quieren desprenderse de esta gestión, por las mismas razones que vos lo hiciste, pero no pueden concretarlo por miedo?

MP: Sí, y son más de los que se imaginan.

Pagano ha mantenido durísimos choques con Lemoine en Diputados.

NA: ¿Tenés contacto directo con alguno?

MP: Hablo con varios, y no voy a decir ni cuántos ni quiénes: más de una vez el dato que me faltaba llegó de adentro. El miedo es real, y no es solo a perder el cargo…es al carpetazo, al escrache de las cuentas anónimas, a que te cierren todas las puertas. Yo también me callé un tiempo, hasta que entendí que el silencio me hacía cómplice. A ellos les digo lo mismo: las firmas quedan, y el que hoy firma por miedo mañana se lo va a tener que explicar a un juez.

NA: En cuanto a una posible alianza para el 2027, que LLA haya sido copado por gran parte de miembros del PRO ¿hace que el proyecto libertario se disuelva y próximamente quede el macrismo duro por delante en las próximas elecciones?

MP: Yo lo veo al revés: no es el PRO copando a LLA, es Karina usando al PRO. Le toma los dirigentes, los votos y la gestión, y la lapicera se la queda ella. Lo que sí se disolvió es el proyecto que votó la gente en 2023: pasaron de "la casta tiene miedo" a "la casta tiene despacho". En 2027 va a haber pelea por la herencia, porque Macri ya avisó que quiere candidato propio, pero es el mismo menú con distinto cocinero: ajuste al que labura, dólar barato y fábricas cerradas. A mí me importa la discusión sobre cómo construimos una Argentina que te alcance.

NA: ¿Quién es Karina Milei en el Gobierno y qué papel cumplen los Menem hoy en LLA?

MP: Karina es la que manda. Javier tiene la banda y el micrófono; ella, la lapicera, la agenda y la llave de Olivos. Nadie la votó y decide quién entra y quién es candidato. No es casualidad que todas mis denuncias por Olivos terminen en la misma oficina: su Secretaría General. Los Menem son los gerentes de ese esquema porque Martín maneja Diputados como una escribanía… de hecho, a mí me eligieron presidenta de la Comisión de Juicio Político y desconoció la votación, y Lule arma las listas, con al menos 17 parientes en cargos públicos, según se publicó (de manera oficial). Vinimos a jubilar a la casta y terminamos con un apellido de los ‘90 administrando el partido.

NA: ¿Considerás la posibilidad real de que los Milei y otros miembros del Gobierno Nacional puedan terminar denunciados/procesados o crees que tienen chances de ser reelegidos en 2027?

MP: Denunciados ya están porque yo misma denuncié al Presidente, a su hermana y a Adorni, y no soy la única. La pregunta es cuándo avanza la Justicia, porque acá las causas contra el poder suelen despertarse cuando el poder se termina. Igual, algo cambió porque el que era jefe de Gabinete tuvo que renunciar y hoy le explica su patrimonio a un fiscal, y la mano derecha de Karina se tuvo que ir por Olivos. Y con respecto a la reelección… una cosa no quita la otra: se puede estar denunciado y en campaña al mismo tiempo. Pero la gente no vota expedientes, vota heladera, y con familias endeudadas y pymes que cierran, yo no la veo.

NA/HB