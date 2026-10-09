Mendiolaza: Arning cesanteó al exintendente Salibi por "abandono de servicio"

La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, dispuso la cesantía del exintendente Daniel Salibi por “abandono de servicio”.

Salibi, quien ingresó al municipio esa ciudad en 1988, fue intendente durante seis períodos consecutivos, desde 1999 hasta 2023.

Cesantía de Salibi

“El intendente al finalizar su mandato, como era empleado municipal en la categoría 24, que es la máxima categoría que puede tener un empleado en el municipio, él lo que hizo, en vez de continuar como empleado, pide una licencia por el máximo, que son dos años. Ahí tenía que renunciar, que entiendo que sería lo lógico, pero se toma una licencia por dos años”, explicó Arning.

“Como el máximo es por dos años, el 27 de febrero de este año se tenía que presentar a trabajar o renunciar. En ese momento, él presenta nuevamente un pedido de licencia por capacitación, sin dar mucha información, y quedó pendiente para evaluar ese pedido de licencia, que presentara toda la documentación. Eso nunca más sucedió, él no presentó”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“En realidad entiendo que era para terminar el bachillerato, pero no tenemos información, porque nunca presentó ninguna documentación adicional”, sostuvo la intendenta.

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"Nunca más tuvimos novedades de él"

Cuando se le preguntó si Salibi no tenía el secundario completo, respondió: “No lo puedo afirmar, porque tampoco existía un legajo de él acá como empleado. No había legajo, muchísimos de los legajos los tuvimos que reconstruir, y en el caso de él, no había un legajo como empleado. Así que se le solicitó toda la documentación para poder analizar la solicitud, que tampoco respondió”.

Además señaló que realizaron desde el municipio “todo el recorrido administrativo, y el 25 de agosto firmé el decreto de cesantía por abandono de servicio”.

“Nunca más tuvimos novedades de él. Es extraño porque no tuvimos más novedades de él”, remarcó Arning.

Salibi actualmente se desempeña como asesor en la Legislatura de Córdoba.

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Nueva denuncia

Arning confirmó que realizó en los últimos días “una nueva denuncia”. “Hemos detectado que había muchísimas ayudas sociales sin el procedimiento correspondiente”, aseguró.

“Nos llamó realmente la atención la manera y la cantidad y cómo se incrementaban en la época de elecciones con lo cual hicimos una investigación interna y ya hemos puesto a disposición de la justicia para que toda la información que logramos ordenar para que ellos sean los que investiguen verdaderamente el fondo de esto que hemos detectado”, concluyó la intendenta.