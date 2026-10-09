Preocupación por el cierre de Stellantis: "No hay incentivos de política productiva que ayuden a trabajar"

La competitividad de la industria automotriz argentina volvió al centro del debate tras las declaraciones de la conducción de Stellantis sobre el futuro de sus plantas en el país. El ministro de Producción de Córdoba, Fernando Sibilla​, analizó el escenario y advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sector para competir en un mercado cada vez más exigente. También destacó las inversiones previstas en la provincia y el trabajo del Gobierno cordobés para sostener la actividad.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Sibilla​, vinculó la situación con la expansión de las exportaciones chinas y la falta de incentivos para la producción. “Lo que el CEO de Stellantis está planteando es un poco la situación de un complejo de pérdida de competitividad que está teniendo el país y eventualmente también te diría la región”, sostuvo.

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Sibilla​, explicó que la industria automotriz enfrenta una competencia en particular por el avance de los productos chinos. “Una China expansiva en términos de exportaciones que no solamente ya está vinculado con productos textiles, sino ya también empieza a tener una exportación muy agresiva en bienes de capital, en productos industrializados, en vehículos”, señaló el ministro.

En ese contexto, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la producción local: “Una mayor apertura, sin una buena administración del comercio, siempre es complicado”. El funcionario reconoció que, aunque existe un ordenamiento macroeconómico que considera valioso, todavía faltan herramientas para mejorar la competitividad industrial. “No hay incentivos de política productiva que ayuden a trabajar, a homologar la estructura de costos que tiene todo el sector industrial, principalmente la cadena automotriz”, afirmó. También remarcó que la industria automotriz trabaja con márgenes muy ajustados. “Es un mercado muy competitivo, muy agresivo”, resumió.

Las inversiones de Stellantis

Frente a las dudas sobre el futuro de las plantas del grupo automotor, Sibilla​,destacó "la empresa ha tomado la decisión de hacer una inversión muy importante en el último tiempo”, afirmó. Y agregó: “Antes del fin de año vamos a tener también ya, no el anuncio, sino la puesta en producción del nuevo motor”.

El ministro aseguró que el Gobierno provincial “tiene un diálogo permanente con todo el sector productivo de la provincia de Córdoba”, explicó. En ese sentido, señaló que habló con representantes de la compañía tras las declaraciones sobre el escenario industrial. Sibila sostuvo que la Provincia buscará utilizar las herramientas disponibles para que las inversiones continúen.

“Tenemos la certeza y, por supuesto, también el trabajo permanente de hacer todo lo que está a nuestro alcance desde la provincia, con lo que tengamos que hacer en términos de articulación con el Gobierno nacional, para que estas inversiones, que son inversiones de peso, inversiones fuertes en la provincia de Córdoba, se mantengan, se sostengan en el tiempo”, afirmó.

Incentivos para la industria

El funcionario también se refirió a las medidas que impulsa la Provincia para acompañar al sector privado. Entre ellas, mencionó la renovación de la ley de promoción industrial, que buscará adecuarse a los pedidos de la Unión Industrial y de las empresas. “Vamos a ayudar siempre bajando al máximo, eximiendo ingresos brutos, sellos inmobiliarios, ayudando con la incorporación de personal”, detalló.

Sibila defendió el peso de la actividad automotriz en la economía cordobesa y destacó su capacidad para generar empleo más allá de las terminales. “Se generan 2,5 puestos de trabajo en la cadena de valor”, sostuvo. Además, señaló que el desempeño de las empresas depende tanto del mercado interno como de la demanda de otros países de la región, en especial Brasil, debido al perfil exportador de la producción cordobesa.

Vaca Muerta y minería

Durante la entrevista, Sibilla​ también analizó el crecimiento de la actividad vinculada con los hidrocarburos y la minería. Según explicó, “los dos sectores que traccionan y que sostienen el crecimiento de la actividad económica este año son el sector del oil and gas y el sector de la minería, crecen por arriba del 20%”, afirmó.

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El ministro señaló que “muchas empresas cordobesas están proveyendo hoy, principalmente en Vaca Muerta”, explico. Para eso, destacó el trabajo del clúster de gas, petróleo y minería, que reúne a empresas vinculadas con esas cadenas productivas.

Sibilla​, adelantó que la Provincia participará la semana próxima en un encuentro del sector en Neuquén para fortalecer esos vínculos comerciales. Según sostuvo, las empresas cordobesas pueden aportar tanto desde la metalmecánica y la metalurgia como desde la construcción de caminos, rutas y sistemas habitacionales. “Creemos que ahí podemos ayudar a que el sector se expanda y, por supuesto, traer trabajo para la provincia de Córdoba”, concluyó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa “Pensavalle Informa”, con Mario y Viviana.