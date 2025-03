Marcela Pagano apuntó nuevamente contra Martín Menem: "Se quiere llevar puestas a las instituciones"

El cruce entre la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano y el presidente de la Cámara, Martín Menem, suma un nuevo capítulo. La legisladora volvió a atacar al funcionario este jueves y lo acusó de querer "llevarse puestas las instituciones" por no reconocer su designación como presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Las declaraciones de Pagano se dieron sólo un día después de haber denunciado a Menem, a quien acusó de tener actitudes "fascistas" en el recinto legislativo. De hecho, Pagano señaló que el presidente de la Cámara de Diputados juega a favor de "su propio proyecto político" que, a su criterio, no es el mismo que está en la agenda del presidente Javier Milei.

En declaraciones a C5N, Pagano defendió la constitución de la Comisión de Juicio Político y señaló que presentó la renuncia, pero él no la aceptó. En esta línea, destacó: "Está empeñado en que yo desconozca un acta de constitución de esa comisión, que está firmada por diputados con mucho prestigio, y lo que me pide es ilegal". Por este motivo, sentenció que “no está dispuesta” a llevarse puestas las instituciones. “Evidentemente él sí", disparó.

A su criterio, Menem quiere cambiar la composición y tener influencia sobre cuestiones que no corresponden: “Si no, no se entiende por qué no me deja renunciar. El problema es que acá se está queriendo llevarse puestas a las instituciones. Y eso lo advertí en el Congreso". Pagano reiteró además que ella es "la persona más leal al presidente Javier Milei".

Martín Menem fue acusado de "seguir su propia agenda política"

Por otra parte, la diputada acusó a Menem de hacerle una "trampa" al diputado Oscar Zago para "sacarlo como jefe de bloque porque entorpecía su gestión o sus intenciones”. Según la legisladora, el funcionario hizo lo mismo con Lourdes Arrieta, a quien apuntaron por filtrar información, audios y otras cuestiones relevantes: ”Creo que hizo lo mismo con otros que no los quiero mencionar para no exponerlos", añadió.

A su vez, reiteró que Menem "no está trabajando para Milei" sino para su propia construcción política: “No lo veo mal, porque cada uno tiene sus propias ambiciones, pero me parece que en pos del proyecto está haciendo un montón de trampas que tienen el sabor más rancio de la vieja política", disparó.

El misterio del "topo" de los audios de Martín Menem: cruce entre Pagano y un dirigente libertario

El cruce de Pagano con Menem durante la sesión en Diputados: "Interrumpir a un orador es de fascista”

Momentos antes de que comenzara la sesión por el DNU del acuerdo con el FMI, se viralizó un audio en el que el presidente de la Cámara les habría dicho a los diputados de su bloque: "Los quiero a los gritos, puteándome, nada de algo pacífico".

Sin embargo, hubo otro audio en particular en el que mencionó directamente a la legisladora: “El tema de Pagano, van a tratar de ratificar las autoridades. Estamos en contra, hay que avisarle a todos los demás bloques. La Coalición (Cívica) no se va a prender en esta, ya me dijo. Democracia para Siempre, hay que trabajar”.

Tras conocerse las palabras de Menem, Pagano aprovechó el inicio de la sesión del miércoles 19 de marzo en el palacio legislativo y pidió la palabra. “Quisiera saber qué dice su audio, que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Si usted me pudiera dar explicaciones a mí y a todo el pleno sería muy interesante, porque hacen alusión a la comisión de Juicio Político y usted tiene facultades delegadas por este pleno, que también precisa explicaciones”, señaló.

En este sentido, y en un tono cada vez más agresivo, arengó: “Está haciendo un exceso de sus facultades. Interrumpir a un orador es de fascista”. De hecho, cuando terminó su tiempo para hacer uso de la palabra, Pagano sacó un megáfono para que puedan escucharla en todo el recinto y continuó: “¡Ponga el audio, Martín Menem! Ponga el audio donde usted dice que arregló con todos los bloques para desconocer un acta. Yo no le tengo miedo. Yo trabajo para Javier Milei, no para usted”.

