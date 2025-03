El diputado libertario Lisandro Almirón le restó importancia a la fuerte denuncia de su colega Marcela Pagano contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, realizada en pleno recinto.

El legislador hizo referencia a la reciente maternidad de la diputada y pidió "ser respetuoso" con su situación: "Uno tiene que entender que ella hace poco fue mamá y hay que ser respetuoso en ese sentido".

Este jueves, en una entrevista radial, Almirón se despegó del conflicto interno en el bloque libertario. "Se lo tendrían que preguntar a Martín Menem o Marcela Pagano", dijo en Radio con Vos.

"Ella sabrá por qué lo dice", agregó, y tomó distancia de las acusaciones: "Sinceramente no puedo validar lo que es mentira, pero pregúntenle a ella".

Marcela Pagano y su denuncia contra Menem

Este miércoles, Pagano sacudió la sesión que discutía el acuerdo con el FMI con una denuncia explosiva contra Menem. La diputada afirmó que el titular de la Cámara la presionó durante un año para que "desconociera un acta que está firmada por Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, tres ex presidentes de esta Cámara". Ese documento, que mostró en el recinto, oficializa su designación al frente de la Comisión de Juicio Político.

En su discurso, la diputada desafió a Menem a validar su postura: "Si considera que no (es válida), sométala al pleno porque el pleno tiene la facultad de revocarle a usted también las facultades que tiene; usted está en un exceso".

Menem intentó interrumpirla, pero Pagano no se calló: "No me calle porque interrumpir a un orador es de fascista". En ese momento, la diputada sacó un megáfono y le exigió a Menem que publique unos audios comprometedores: "Poné los audios que se filtraron".

El presidente de la Cámara intentó bajarle el tono a la situación y respondió: "La llamo al orden, diputada, no se puede leer ni usar audios en esta Cámara".

Sin embargo, Pagano redobló la apuesta: "No se trata de Marcela Pagano, se trata de respetar las instituciones democráticas. Este es el acta firmada por 17 diputados, entre los que hay representantes de mi propio bloque como Lisandro Almirón, Nicolás Emma y Oscar Zago".

En la misma línea que Almirón se expresó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien intentó bajarle el tono a la disputa. "Creo que a veces se exacerban un poco los ánimos", afirmó en radio La Red.

El funcionario se refirió directamente al enfrentamiento entre Pagano, Menem y el diputado Oscar Zago, quien antes lideraba el bloque libertario: "Es una discusión referida a la presidencia de una comisión y ha dejado algunas heridas políticas". Sin embargo, trató de relativizar la tensión: "Las cosas en la política no hay que tomarlas tan personales y pueden buscarse ámbitos de solución de otra manera".

El insólito "pico" de Almirón a Zago

En paralelo a la interna, Almirón protagonizó otro momento llamativo en el recinto. Durante la sesión del miércoles, ofreció darle "un pico" a Zago como un curioso gesto de reconciliación, luego de que ambos se enfrentaran a golpes en el Congreso la semana pasada.

Zago, que ingresó como diputado de La Libertad Avanza pero luego armó su propio monobloque, fue mencionado en varias oportunidades durante la sesión. Según explicó Almirón este jueves, el tratamiento del DNU vinculado al acuerdo con el FMI estaba "trabado" porque "varios jefes de bloque estaban intentando dilatar la cuestión".

En ese contexto, le exigieron que pidiera disculpas por su cruce con Zago, algo que él interpretó como una estrategia para "desvirtuar el objetivo principal, que es darle tratamiento a ese dictamen".

"Ya nos habíamos sentado a hablar con Zago el día anterior y me pareció más una acción dilatoria para interrumpir", sostuvo. Sin embargo, ante el pedido de Martín Menem, tuvo que volver a pedir disculpas. "Más allá de la nota de color, era una manera de expresar que estaba finiquitado el tema", concluyó.

