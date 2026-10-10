El intendente que dijo que a Javier Milei "le molesta el Conurbano, le sobra"

El intendente de Lomas de Zamora y referente del peronismo bonaerense Federico Otermín sostuvo que al gobierno nacional de Javier Milei "le sobra el Conurbano", durante el acto de lanzamiento de "Nueva Argentina", un nuevo centro de formación universitario.

Otermín, uno de los dirigentes perfilados para disputar una candidatura a la gobernación en 2027, dijo que al Presidente "le molesta el Conurbano, prescinde del Conurbano, le sobra el Conurbano".

"El Conurbano debe ser una muestra de organización popular”, lo desafió.

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El encuentro coincició con el 8 de octubre, la fecha que conmemoró el nacimiento de Juan Domingo Perón. El intendente encabezó el encuentro junto al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea. El centro de formación y estudio que lanzaron está impulsado por el Movimiento Universitario del Conurbano (MUC). Se trata de un espacio territorial con el objetivo de "fortalecer el vínculo entre la universidad pública y la comunidad, y generar nuevos ámbitos de participación, debate y construcción política".

La crítica al incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley de financiamiento universitario y la convocatoria a la quinta marcha universitaria que se realizará el próximo 15 de octubre fueron ejes de la reunión.

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"Nadie puede ser feliz cuando está ocupado solo en sobrevivir. Por respeto a nuestro pueblo debemos alcanzar consensos”, fue una de las frases que dejó el intendente de Lomas en su discurso.

El rector Molea destacó: “Muchos compatriotas han aportado para que cada uno de nosotros pueda estudiar y es una obligación trabajar desde nuestro lugar para que cada vecino viva mejor. El crecimiento debe ser colectivo y nuestra obligación es contribuir para igualar oportunidades”. undamentales para transformar la realidad del pueblo.

LT