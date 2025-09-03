Día de la Industria: Otermín y Wado de Pedro reforzaron su apoyo a pymes y cámaras en Lomas de Zamora

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el senador nacional Wado de Pedro; la Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; y la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; encabezaron el encuentro La Fuerza de la Industria y la Producción en Comunidad en el marco del Día Nacional de la Industria. La actividad se realizó en la sede de la empresa local Evagreen de producción de suelas de calzado y participaron más de 50 representantes de empresas, pymes y cámaras empresarias de la ciudad.

En el marco de la jornada, Otermín destacó: “Nosotros queremos que a las empresas les vaya bien y para eso es condición necesaria que haya un proyecto de país que contemple a la producción y a la industria como pilar de la Argentina. Lamentablemente, hoy hay un Gobierno nacional contrario a la industria y a la argentinidad, que está consagrado a pagar una deuda monstruosa de 65 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional”. En este sentido, agregó que “desde Lomas queremos poner nuestro granito de arena, por eso ya presentamos distintas obras y programas y en pocos días vamos a tratar en el Concejo Deliberante un paquete de ordenanzas para apoyar a la industria, al comercio y a los emprendedores locales”.

Por su parte, de Pedro resaltó: “Argentina tiene que elegir qué modelo productivo quiere y cómo nos insertamos en el mundo. Nos interesa poder vivir bien en comunidad, por eso insistimos en que el modelo que genera felicidad a la mayor cantidad de argentinos y argentinas es un modelo industrialista que apueste a la educación, a la ciencia y a la tecnología, porque el 60% del valor agregado en nuestro país lo da la industria. Y ese modelo representa también federalismo y arraigo, fundamentales para que la gente pueda vivir y desarrollarse en todos los rincones de la patria”.

“El impacto de la economía en nuestra industria comienza a generar una fuerte crisis social. Humildemente, desde el Municipio acompañamos a la producción e implementamos recursos para sostener el consumo porque entendemos que el trabajo es el gran ordenador de la vida en comunidad”, añadió Tischik.

“Este domingo 7 de septiembre tenemos una posibilidad real y concreta de demostrarle a Milei y al FMI que Lomas no respalda su forma de gobernar. Que Lomas respalda a la industria, a la producción, a los trabajadores. Al que esté de acuerdo con eso y quiera que las familias sean felices, le pedimos de corazón que vote a Sol para darle fuerza a nuestra identidad productiva y construir un futuro mejor”, concluyó Federico Otermín.

Lomas de Zamora es el cuarto distrito bonaerense con mayor Producto Bruto Geográfico (PBG). Su entramado productivo se destaca por una preponderancia del sector metalúrgico, que representa el 34%. El 72% son pequeñas empresas con hasta 15 empleados y un 12% exporta, fundamentalmente al Mercosur. El contexto nacional repercute negativamente, con una baja de las ventas estimada del 40% interanual por la caída de la demanda.