Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro lidera las encuestas frente a Lula y la inflación suma presión sobre el Gobierno

La campaña presidencial de Brasil entró en una etapa decisiva para Luiz Inácio Lula da Silva, quien enfrenta dos desafíos a poco más de dos semanas de la segunda vuelta electoral: el avance de Flávio Bolsonaro en las encuestas y la aceleración de la inflación. Los últimos datos económicos y electorales complican el escenario del mandatario, que buscará la reelección el próximo 25 de octubre frente al senador del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Un relevamiento de Atlas/Bloomberg, difundido este viernes, ubica a Flávio Bolsonaro por delante de Lula en la intención de voto para el balotaje. El senador alcanza el 51,1% de las preferencias, frente al 45,7% del actual presidente. El 3,2% restante corresponde a electores que no saben a quién votar, no respondieron o manifestaron que se abstendrían. Al considerar únicamente los votos válidos, es decir, al excluir los sufragios en blanco, nulos e indecisos, la diferencia también favorece al candidato opositor: Bolsonaro obtiene el 52,8%, mientras que Lula registra el 47,2%.

Los resultados representan una señal de alerta para el oficialismo, que necesita ampliar su respaldo para revertir la ventaja de su rival. La disputa llega después de una primera vuelta ajustada, en la que el senador conservador consiguió una diferencia de menos de dos puntos porcentuales sobre el jefe de Estado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las primeras encuestas para el balotaje en Brasil entre Flávio Bolsonaro y Lula: quién saca ventaja

Qué dicen las encuestas sobre el balotaje en Brasil

El sondeo de Atlas/Bloomberg se suma a otro estudio difundido por Datafolha, que también colocó a Flávio Bolsonaro por delante de Lula en una eventual segunda vuelta. En esa medición, el senador obtuvo el 49% de la intención de voto total, contra el 45% del presidente. Entre los votos válidos, la diferencia fue de 52% a 48%.

El relevamiento consultó a 2.520 electores entre el 6 y el 7 de octubre, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Además de medir el respaldo a los dos principales candidatos, los estudios permiten observar cómo podrían distribuirse los votos de quienes eligieron a otros postulantes en la primera vuelta.

Según Atlas/Bloomberg, el 50,4% de los electores que habían apoyado a Augusto Cury, candidato de Avante que terminó tercero, se inclinaría ahora por Lula. En cambio, el 38,9% elegiría a Flávio Bolsonaro y el 10,7% votaría en blanco o nulo. Cury anunció el 8 de octubre su respaldo al senador del Partido Liberal.

Entre los votantes de Renan Santos, de Missão, el 40,3% optaría por Bolsonaro y el 28,1% por Lula, mientras que el 31,6% permanece indeciso o se inclina por el voto en blanco o nulo. La tendencia también favorece al dirigente opositor entre los electores de Ronaldo Caiado: el 54,9% de quienes lo habían elegido en la primera vuelta manifestó su preferencia por Bolsonaro, frente al 26,9% que se inclinaría por el actual presidente. El 18,2% restante no defined su voto o elegiría una opción en blanco o nula.

Elecciones en Brasil: mirá el mapa de qué estados ganó Lula da Silva y cuáles Flávio Bolsonaro

La inflación superó el límite de tolerancia del Banco Central

El panorama electoral coincide con un dato económico desfavorable para el Gobierno. La inflación interanual de Brasil llegó al 4,58% en septiembre, por encima del 4,5% que constituye el límite superior del rango de tolerancia de la meta establecida por el Banco Central. De acuerdo con los datos oficiales difundidos este viernes, los precios al consumidor aumentaron un 0,82% durante septiembre. La aceleración estuvo impulsada, entre otros factores, por el encarecimiento de la electricidad, que incidió en el costo de vida de los hogares.

La autoridad monetaria brasileña tiene una meta de inflación del 3%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales por encima o por debajo. De esta manera, el registro interanual quedó fuera del rango previsto y agregó presión sobre la política económica.

El dato representa un desafío para Lula, que durante su gestión defendió la estabilidad económica y la recuperación de los ingresos como parte de sus principales argumentos políticos. Sin embargo, el aumento de los precios puede afectar la percepción de los votantes sobre la situación de sus hogares, especialmente en un contexto en el que una parte de las familias enfrenta dificultades para cubrir sus gastos cotidianos.

CS / EM