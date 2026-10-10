El huracán "Isaías" tocó tierra en Florida y descendió a categoría 2

Este viernes a las 20:30 el huracán Isaías tocó tierra en la zona de la ciudad de Destin, en Florida, Estados Unidos, y comenzó a avanzar sobre la costa del golfo de México con fuertes ráfagas de viento y lluvias que pusieron bajo amenaza a tres estados: Florida, Alabama y Mississippi.

El huracán, el cual había alcanzado categoría 3, descendió a categoría 2 y despertó alertas que continúan vigentes durante su avance, dado que el fenómeno se presentó con fuertes vientos en la costa y el riesgo de generar una importante crecida del nivel del mar que elevaría el riesgo de inundaciones y posibles tornados.

El huracán 'Isaias' alcanza la categoría 3 con vientos de 200 km/h a pocas horas de su llegada al sur de EE.UU

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Según detalló la agencia Associated Press (AP), más de 365.000 usuarios sufrieron cortes de electricidad durante la noche del viernes en Florida y Alabama. En paralelo, el último reporte emitido indicó que el huracán se encontraba a 72 kilómetros al sudeste de Pensacola, avanzando al norte a 29 km/h, con vientos máximos sostenidos de 177 km/h.

Desde Ocean Springs, en Mississippi, hasta el noroeste de Florida, recibieron una alerta de huracán que continúa vigente, por lo que en varias zonas se ordenaron evacuaciones y los equipos de emergencia se acercaron para asistir a los ciudadanos afectados.

Las autoridades indicaron que el huracán Isaías debía perder fuerza después de tocar tierra. No obstante, las lluvias continuarían durante el fin de semana, anticipándose entre 10 y 20 centímetros en determinadas zonas, elevando el riesgo de inundaciones en el sudeste de Estados Unidos.

Ante la prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó que la Guardia Nacional desplegó unos 5.000 efectivos junto a equipos de búsqueda y rescate que quedaron preparados en caso de que se necesite su intervención ante cortes de electricidad, escasez de combustible y cierres de rutas y puentes.

Al mismo tiempo, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware, todos los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Destin-Fort Walton Beach fueron cancelados este viernes, por lo que 39 llegadas y 39 salidas se vieron afectadas. A su vez, en el Aeropuerto Internacional de Pensacola se presentaron 74 vuelos cancelados.

AS / EM